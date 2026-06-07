נתניהו מאיים על לבנון: "לא נאפשר ירי על שטחנו"

פיקוד העורף מודיע כי אירוע חדירת המחבלים באזור שרון הסתיים. תושבי צור יצחק וצור נתן יכולים לצאת מהבתים ולנוע באזור ללא הגבלה.צוות בבלי
לאחר איומי נתניהו וכ"ץ בישיבת הממשלה • דיווחים מלבנון על תקיפה בלב בירת הטרור | האם זו התגובה להפרות חיזבאללה (צבא וביטחון)אליהו לוי
החשוד ביקש סיוע בהסתתרות לאחר הפיגוע • בלשי טייבה איתרו אותו והוא ניסה לדקור אותם | המשטרה ממשיכה בסריקות נרחבות (בארץ)אליהו לוי
רשויות האכיפה תפסו יותר מ-100 אלף תיקנים ממדגסקר בשווי 415 אלף שקל • המינים האסורים שווקו כמזון לזוחלים | החרמה היסטורית במדינה (בעולם)ישראל גרוס
הוועדה תדון במחדלי 'שומר החומות' ואפליה כלפי יוצאי אתיופיה • המגזר החרדי נעדר מהדיון למרות המתיחות השיאית | משבר האמון מחריף (חדשות)דוד קליין
דובר צה"ל מסר כי צה"ל השמיד את המשגרים מהם שיגר חיזבאללה רקטות לעבר יישובי הצפון הבוקר.צוות בבלי
מקורות בעזה מדווחים על 4 הרוגים ו-10 פצועים בתקיפת כטב"מ ישראלי על נקודה של משטרת חמאס במואצי של ח'אן יונס בדרום הרצועה.צוות בבלי
נס גדול בפולין: אברך חסידי מניו יורק ששכר מסוק כדי לפקוד את ציוני הצדיקים בראדושיץ ובקעריסטיר, ירד ממנו ביעדו – ודקות ספורות לאחר מכן התרסק כלי הטיס במהירות של 220 קמ"ש בלב אזור הררי ומיוער בדרום פולין | לאחר שעות של חיפושים קדחתניים בהשתתפות צבא ורחפנים, אותרה גופת הטייס – והתברר גודל ההשגחה הפרטית (חרדים)חיים רוזנבוים
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ