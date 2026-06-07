טראמפ: הרסנו את צבא איראן, נשאיר כוחות עד להסכם סופי

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נשיא ארה"ב טראמפ מציג תנאים נוקשים להסכם עם איראן ומצהיר כי האורניום המועשר יושמד בשיתוף פעולה או בפעולה צבאית קשה | הנשיא האמריקאי טען כי החמיר את סעיפי הפיקוח הגרעיני, שיבח את המנהיגות החדשה בטהראן והבטיח ירידת מחירי דלק עם סיום המלחמה (חדשות)