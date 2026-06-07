טראמפ: הרסנו את צבא איראן, נשאיר כוחות עד להסכם סופי

נשיא ארה"ב טראמפ מציג תנאים נוקשים להסכם עם איראן ומצהיר כי האורניום המועשר יושמד בשיתוף פעולה או בפעולה צבאית קשה | הנשיא האמריקאי טען כי החמיר את סעיפי הפיקוח הגרעיני, שיבח את המנהיגות החדשה בטהראן והבטיח ירידת מחירי דלק עם סיום המלחמה (חדשות)יוסי נכטיגל
חוגים בעדה החרדית שוקלים טקס נידוי חמור נגד היועצת המשפטית • המהלך ממתין להכרעת גדולי התורה | מהו 'חרם כל בו' ומי ספג אותו בעבר? (חרדים)חיים כהן
פיקוד העורף מודיע כי אירוע חדירת המחבלים באזור שרון הסתיים. תושבי צור יצחק וצור נתן יכולים לצאת מהבתים ולנוע באזור ללא הגבלה.צוות בבלי
לאחר איומי נתניהו וכ"ץ בישיבת הממשלה • דיווחים מלבנון על תקיפה בלב בירת הטרור | האם זו התגובה להפרות חיזבאללה (צבא וביטחון)אליהו לוי
החשוד ביקש סיוע בהסתתרות לאחר הפיגוע • בלשי טייבה איתרו אותו והוא ניסה לדקור אותם | המשטרה ממשיכה בסריקות נרחבות (בארץ)אליהו לוי
רשויות האכיפה תפסו יותר מ-100 אלף תיקנים ממדגסקר בשווי 415 אלף שקל • המינים האסורים שווקו כמזון לזוחלים | החרמה היסטורית במדינה (בעולם)ישראל גרוס
ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה: "אנחנו לא נאפשר ירי של חיזבאללה" • צה"ל חיסל 350 מחבלים בשבוע האחרון | האיום המפורש (צבא וביטחון)דוד קליין
הוועדה תדון במחדלי 'שומר החומות' ואפליה כלפי יוצאי אתיופיה • המגזר החרדי נעדר מהדיון למרות המתיחות השיאית | משבר האמון מחריף (חדשות)דוד קליין
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