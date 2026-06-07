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טראמפ "משבח" את ההנהגה החדשה באיראן - וזה מה שיקרה ללא הסכם | כל הכותרות מהריאיון

נשיא ארה"ב טראמפ מציג תנאים נוקשים להסכם עם איראן ומצהיר כי האורניום המועשר יושמד בשיתוף פעולה או בפעולה צבאית קשה | הנשיא האמריקאי טען כי החמיר את סעיפי הפיקוח הגרעיני, שיבח את המנהיגות החדשה בטהראן והבטיח ירידת מחירי דלק עם סיום המלחמה (חדשות) 

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16:36
בבלי

טראמפ: הרסנו את צבא איראן, נשאיר כוחות עד להסכם סופי

נשיא ארה"ב טראמפ אמר בראיון ל-NBC כי לא דרש שלבנון תהיה חלק מעסקה קצרת טווח עם איראן, ולא יסיר הקפאת נכסים או סנקציות לפני הסכם. "אם איראן תתנהג יפה ותעשה עבודה טובה, אז נתחיל לדבר", אמר. טראמפ הוסיף כי ארה"ב תעבוד עם איראן להשמדת האורניום המועשר אם יושג הסכם, ואם לא - "נחליש עוד יותר את הצבא האיראני עד שכוחותינו יוכלו לקחת את האורניום בבטחה". לדבריו, "הרסנו לחלוטין את צבא איראן" ונשארו להם רק 21-22% ממלאי הטילים. הכוחות האמריקאים יישארו באזור עד להסכם סופי.

צוות בבלי
16:25
על רקע גזירות הגיוס

"פולסא דנורא" נגד מיארה: חוגים שונים שוקלים את המהלך החריג

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15:33
בבלי

אירוע חדירת המחבלים באזור שרון הסתיים — ניתן לצאת מהבתים

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15:19
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אליהו לוי
15:12
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15:02
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14:39
"נפעל בהתאם"

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14:28
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דוד קליין
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