נשיא ארה"ב טראמפ אמר בראיון ל-NBC כי לא דרש שלבנון תהיה חלק מעסקה קצרת טווח עם איראן, ולא יסיר הקפאת נכסים או סנקציות לפני הסכם. "אם איראן תתנהג יפה ותעשה עבודה טובה, אז נתחיל לדבר", אמר. טראמפ הוסיף כי ארה"ב תעבוד עם איראן להשמדת האורניום המועשר אם יושג הסכם, ואם לא - "נחליש עוד יותר את הצבא האיראני עד שכוחותינו יוכלו לקחת את האורניום בבטחה". לדבריו, "הרסנו לחלוטין את צבא איראן" ונשארו להם רק 21-22% ממלאי הטילים. הכוחות האמריקאים יישארו באזור עד להסכם סופי.צוות בבלי
חוגים בעדה החרדית שוקלים טקס נידוי חמור נגד היועצת המשפטית • המהלך ממתין להכרעת גדולי התורה | מהו 'חרם כל בו' ומי ספג אותו בעבר? (חרדים)חיים כהן
פיקוד העורף מודיע כי אירוע חדירת המחבלים באזור שרון הסתיים. תושבי צור יצחק וצור נתן יכולים לצאת מהבתים ולנוע באזור ללא הגבלה.צוות בבלי
לאחר איומי נתניהו וכ"ץ בישיבת הממשלה • דיווחים מלבנון על תקיפה בלב בירת הטרור | האם זו התגובה להפרות חיזבאללה (צבא וביטחון)אליהו לוי
החשוד ביקש סיוע בהסתתרות לאחר הפיגוע • בלשי טייבה איתרו אותו והוא ניסה לדקור אותם | המשטרה ממשיכה בסריקות נרחבות (בארץ)אליהו לוי
רשויות האכיפה תפסו יותר מ-100 אלף תיקנים ממדגסקר בשווי 415 אלף שקל • המינים האסורים שווקו כמזון לזוחלים | החרמה היסטורית במדינה (בעולם)ישראל גרוס
ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה: "אנחנו לא נאפשר ירי של חיזבאללה" • צה"ל חיסל 350 מחבלים בשבוע האחרון | האיום המפורש (צבא וביטחון)דוד קליין
הוועדה תדון במחדלי 'שומר החומות' ואפליה כלפי יוצאי אתיופיה • המגזר החרדי נעדר מהדיון למרות המתיחות השיאית | משבר האמון מחריף (חדשות)דוד קליין
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ