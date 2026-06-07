יזם ניסה להתחמק מאחריות – וישלם 600 אלף ש"ח לרוכשים

בבלי

נשיא ארה"ב טראמפ אמר בראיון ל-NBC כי לא דרש שלבנון תהיה חלק מעסקה קצרת טווח עם איראן, ולא יסיר הקפאת נכסים או סנקציות לפני הסכם. "אם איראן תתנהג יפה ותעשה עבודה טובה, אז נתחיל לדבר", אמר. טראמפ הוסיף כי ארה"ב תעבוד עם איראן להשמדת האורניום המועשר אם יושג הסכם, ואם לא - "נחליש עוד יותר את הצבא האיראני עד שכוחותינו יוכלו לקחת את האורניום בבטחה". לדבריו, "הרסנו לחלוטין את צבא איראן" ונשארו להם רק 21-22% ממלאי הטילים. הכוחות האמריקאים יישארו באזור עד להסכם סופי.