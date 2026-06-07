"גיבור ישראל": זה הנרצח בפיגוע הטרור הנורא הבוקר במרכז הארץ

שר המשפטים הגיב היום, באופן עוקצני במיוחד, לשופטי בג"ץ שחייבו אותו פה אחד לעבוד עם הנשיא יצחק עמית | "באופן נדיר אני בהחלט מסכים", כך השר, "כשיש כזה" | התגובה המלאה (פוליטי)יוני גבאי
מסע הרצח החל הבוקר בטייבה והסתיים בחיסול המחבל סמוך למחצבות: דקות של אימה עברו על תושבי האזור כאשר מחבל ערבי-ישראלי פתח באש ממכוניתו לעבר שורה של נקודות לאורך ציר הנסיעה, פצע מספר אזרחים, רצח אזרח נוסף, ונורה למוות על ידי כוחות הביטחון שניהלו אחריו מרדף נחוש (אקטואליה)דוד הכהן
היזם טען כי הוא "רק מנהל הפרויקט" ולא אחראי לעיכוב של שש שנים במסירת פנטהאוז יוקרתי, אך השופטת קבעה: הוא זה שמשך בחוטים. הפיצוי לרוכשים נקבע לאחר מגורים של שנים ללא טופס 4| לסיכום השופטת קבעה: הוא הרוח החיה (משפט)דניאל הרץ
מקורות פלסטיניים מדווחים על 4 הרוגים ו-6 פצועים בתקיפת כטב"מ ישראלי על ג'יפ טוסון ליד בית הספר אלבראק במערב העיר עזה.צוות בבלי
דובר ועדת החוץ האיראנית מאיים בתגובה כואבת ומיידית • "הכלב המשוגע יאולף ויוחזר למקומו" | האיום מגיע לאחר התקיפה בדאחייה (צבא וביטחון)אליהו לוי
נשיא ארה"ב טראמפ מציג תנאים נוקשים להסכם עם איראן ומצהיר כי האורניום המועשר יושמד בשיתוף פעולה או בפעולה צבאית קשה | הנשיא האמריקאי טען כי החמיר את סעיפי הפיקוח הגרעיני, שיבח את המנהיגות החדשה בטהראן והבטיח ירידת מחירי דלק עם סיום המלחמה (חדשות)יוסי נכטיגל
נשיא ארה"ב טראמפ אמר בראיון ל-NBC כי לא דרש שלבנון תהיה חלק מעסקה קצרת טווח עם איראן, ולא יסיר הקפאת נכסים או סנקציות לפני הסכם. "אם איראן תתנהג יפה ותעשה עבודה טובה, אז נתחיל לדבר", אמר. טראמפ הוסיף כי ארה"ב תעבוד עם איראן להשמדת האורניום המועשר אם יושג הסכם, ואם לא - "נחליש עוד יותר את הצבא האיראני עד שכוחותינו יוכלו לקחת את האורניום בבטחה". לדבריו, "הרסנו לחלוטין את צבא איראן" ונשארו להם רק 21-22% ממלאי הטילים. הכוחות האמריקאים יישארו באזור עד להסכם סופי.צוות בבלי
חוגים בעדה החרדית שוקלים טקס נידוי חמור נגד היועצת המשפטית • המהלך ממתין להכרעת גדולי התורה | מהו 'חרם כל בו' ומי ספג אותו בעבר? (חרדים)חיים כהן
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