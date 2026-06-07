יו"ר הפרלמנט האיראני מאיים: נכסי ארה"ב וישראל באזור מטרות לגיטימיות

"כשיש כזה"

שר המשפטים הגיב היום, באופן עוקצני במיוחד, לשופטי בג"ץ שחייבו אותו פה אחד לעבוד עם הנשיא יצחק עמית | "באופן נדיר אני בהחלט מסכים", כך השר, "כשיש כזה" | התגובה המלאה (פוליטי)