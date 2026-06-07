הנשק, המסוק והדקות הגורליות שאחרי האש | תיעודים חדשים מהפיגוע

צה"ל חושף את "עיר המנהרות" של חיזבאללה בבופור: מאות מחבלים, חדרי ניתוח ותשתיות איראניות במרחק קילומטרים ספורים מהגבול. הכוחות משמידים את האיום שתוכנן לפגוע ביישובי אצבע הגליל (צבא וביטחון)בבלי
במלאת שנתיים, הימ״מ חושף הערב תיעודים חדשים שטרם נראו כמותם ממבצע ארנון | בין היתר: התיעוד האחרון מהלוחם הגיבור ארנון זמורה הי"ד לפני נפילתו | כך הגיעו הלוחמים לחטופים. צפו (בארץ)קובי רוזן
צה"ל תקף היום באופן ממוקד מפקדה של חיזבאללה בדאחייה שבה פעלו מחבלים. המפקדה שימשה לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל בדרום לבנון. התקיפה בוצעה לאחר שחיזבאללה שיגר רקטות לעבר ישראל מוקדם יותר היום. לפני התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים, כולל שימוש בחימוש מדויק ותצפיות אוויריות.צוות בבלי
יו"ר ש"ס אריה דרעי תקף את היועמ"שית, בצאתו מביקור תלמידי ישיבה העצורים בכלא 10: "היועמש"ית האנרכיסטית טרפדה את חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות" | צפו (חרדים)ישי כהן
בית משפט השלום בראשון לציון קיבל את תביעת הדיבה שהגיש ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נגד מגיש ערוץ 14 בועז גולן, וקבע כי הפרסום לפיו בנט הגיע ללא אישור לבסיס בא״ח גולני וסורב כניסתו – אינו אמת ומהווה לשון הרעיאיר טוקר
מחמד קאליבף, יו"ר הפרלמנט האיראני וראש משלחת המו"מ, פרסם הצהרה חריפה בעקבות התקיפה בדאחיה. לדבריו, "המצור הימי נגד העם האיראני והאור הירוק שארה"ב העניקה למשטר הציוני הופכים את הבסיסים והנכסים של ארה"ב ושל המשטר הציוני באזור למטרות לגיטימיות". קאליבף הוסיף כי "ידיהם של כוחותינו המזוינים חופשיות לפעול" וכי אם התוקפנות הישראלית נגד לבנון תימשך, איראן תעמוד בעימות ישיר מול ישראל ותפסיק את מסלול המשא ומתן.צוות בבלי
דובר צה"ל התיר לפרסום כי הנרצח בפיגוע הטרור הנורא הבוקר בצור נתן הוא רס"ר במיל' חיים קלומיטי, בן 55, תושב היישוב, לוחם הגנה מרחבית בגדוד 881, חטיבת אפרים (בארץ)דוד הכהן
שר המשפטים הגיב היום, באופן עוקצני במיוחד, לשופטי בג"ץ שחייבו אותו פה אחד לעבוד עם הנשיא יצחק עמית | "באופן נדיר אני בהחלט מסכים", כך השר, "כשיש כזה" | התגובה המלאה (פוליטי)יוני גבאי
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