"נועה לוקחים אותך הביתה": תיעודים שטרם נראו מחילוץ החטופים

בבלי

מחמד קאליבף, יו"ר הפרלמנט האיראני וראש משלחת המו"מ, פרסם הצהרה חריפה בעקבות התקיפה בדאחיה. לדבריו, "המצור הימי נגד העם האיראני והאור הירוק שארה"ב העניקה למשטר הציוני הופכים את הבסיסים והנכסים של ארה"ב ושל המשטר הציוני באזור למטרות לגיטימיות". קאליבף הוסיף כי "ידיהם של כוחותינו המזוינים חופשיות לפעול" וכי אם התוקפנות הישראלית נגד לבנון תימשך, איראן תעמוד בעימות ישיר מול ישראל ותפסיק את מסלול המשא ומתן.