יועץ חמינאי מאיים: נדבר עם ישראל בשפת הכוח

ירי מאיראן לצפון ולשרון לאחר התקיפה בדאחייה| השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)אליהו לוי
פיקוד העורף מזהיר את תושבי הצפון להתקרב למרחב מוגן בדקות הקרובות. האזורים בהם צפויות התרעות: גליל עליון (אזור תעשייה בר-לב, אחיהוד, יסעור, כחל, כמון, מכמנים, קדרים), גליל תחתון (טבריה, צמח, מגדל, כינרת, דגניה א' וב', פוריה, רביד ועוד), העמקים (עפולה, נצרת, נוף הגליל, מגדל העמק, יזרעאל, כפר תבור ועוד) ומרכז הגליל (סכנין, טמרה, עילבון, כפר מנדא ועוד). על התושבים לשפר את מיקומם למיגון המיטבי ולהיכנס למרחב מוגן עם קבלת ההתרעה.צוות בבלי
צה"ל הודיע כי בהמשך לתקיפה בביירות, הוא נערך לירי לעבר שטח ישראל בשעות הקרובות. צה"ל עיבה את מרכיבי ההגנה ונמצא במוכנות ובדריכות למגוון תרחישים. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ומפקדי צה"ל מבצעים כעת הערכות מצב ועוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות. הציבור מתבקש לגלות עירנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף המתעדכנות.צוות בבלי
ברקע האיומים האיראנים בהסלמה חריפה, צבא ארה"ב משחרר הערב (ראשון) סרטון די לוחמני בתגובה להצהרות הרהב מטהרן | המסר המוחץ שנמסר מצבא ארצות הברית בסרטון הוא "כוחותינו במזרח התיכון נותרים מוכנים וערניים" | הערב התבטא יועצו של מוג'תבא חמינאי כי "בהפצצה בביירות, האויב הצית את שולחן המו"מ בפעם השלישית" | צפו בתיעוד (בעולם)יוסי נכטיגל
משבר הגיוס החרדי: חילוקי דעות בין גדו"י בנושא מערכת ההתרעות | פרסום ראשון: ארגון 'עזרם ומגינם' מקים מערכת התרעות עצמאית | "לחסום את הקווים": הדרישה המסיתה לסגירת מוקדי ההתרעה החרדיים | הסתתו אומנותו: הציוץ המביש של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' | דרעי העלה הילוך, גפני התיישר: זו הדרישה של המפלגות החרדיות | מבזבזים את כספי עניינים על פרסומות: חבר המועצת תוקף את קופות החולים (מעייריב)איצלה כץ
אחרי שבאיראן איימו ורמזו לירי לעבר ישראל כבר הלילה, ויו"ר הפרלמנט קליבאף תקף בסדרת ציוצים כי איראן רואה "אור ירוק" לתקיפה אחרי הפעולה הישראלית בדאחייה - כוננות גבוהה מפני חידוש האש מצד איראן | צה"ל מפרסם תיעוד עם רגעי התקיפה היום בדאחייה, ונתניהו מכנס הערכת מצב | כל הפרטים (ביטחון)דוד הכהן
צה"ל חושף את "עיר המנהרות" של חיזבאללה בבופור: מאות מחבלים, חדרי ניתוח ותשתיות איראניות במרחק קילומטרים ספורים מהגבול. הכוחות משמידים את האיום שתוכנן לפגוע ביישובי אצבע הגליל (צבא וביטחון)בבלי
במלאת שנתיים, הימ״מ חושף הערב תיעודים חדשים שטרם נראו כמותם ממבצע ארנון | בין היתר: התיעוד האחרון מהלוחם הגיבור ארנון זמורה הי"ד לפני נפילתו | כך הגיעו הלוחמים לחטופים. צפו (בארץ)קובי רוזן
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