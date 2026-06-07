חילוקי דעות בהנהגה החרדית: האם לשתף פעולה בהפגנות שיבוש המעצרים? | מעייריב

בבלי

מחמד מח'בר, יועצו של המנהיג העליון של איראן, פרסם הצהרה חריפה בעקבות התקיפה בלבנון. לדבריו, "האויב, באמצעות התקיפה בלבנון בזמן נוכחות המתווך באיראן, הצית בפעם השלישית את שולחן המשא ומתן, דבר המבליט את הפרות הפסקת האש החוזרות ונשנות בכל הזירות". מח'בר הוסיף כי "אנו מדברים עם מפרי ההסכמים בשפת הכוח".