למה הם רומזים? הסרטון הלוחמני שפרסם צבא ארה"ב; והמסר: "אנחנו מוכנים" | צפו

חדשות עם קנייטש

משבר הגיוס החרדי: חילוקי דעות בין גדו"י בנושא מערכת ההתרעות | פרסום ראשון: ארגון 'עזרם ומגינם' מקים מערכת התרעות עצמאית | "לחסום את הקווים": הדרישה המסיתה לסגירת מוקדי ההתרעה החרדיים | הסתתו אומנותו: הציוץ המביש של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' | דרעי העלה הילוך, גפני התיישר: זו הדרישה של המפלגות החרדיות | מבזבזים את כספי עניינים על פרסומות: חבר המועצת תוקף את קופות החולים (מעייריב)