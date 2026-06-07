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הירי מאיראן: טראמפ מגיב לטהרן "זהו, זה נגמר" - בקרוב הצהרת דובר צה"ל

ירי מאיראן לצפון ולשרון לאחר התקיפה בדאחייה| השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)

תגובת שר החוץ האיראני
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23:35
פוליטיקה במלחמה

הירי מאיראן: טראמפ "אגיד לנתניהו שלא יתקוף" - דובר צה"ל "ערוכים לשיגורים נוספים"

טראמפ מבקש שישראל תבליג על הירי מאיראן לצפון ולשרון שהיה בתגובה לתקיפה בדאחייה | השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)

אליהו לוי
23:33
בבלי

דובר צה"ל: איראן עשתה טעות חמורה, נמשיך לתקוף בלבנון

דובר צה"ל הצהיר כי המשטר האיראני עשה טעות חמורה. לדבריו, צה"ל ערוך חזק מאוד בהגנה ובהתקפה, והרמטכ"ל מאשר תוכניות להמשך. "נמשיך לתקוף בכל רחבי לבנון למרות המשוואה שאיראן מנסה לכפות", אמר.

צוות בבלי
23:30
לילה גורלי

הירי מאיראן: טראמפ "אגיד לנתניהו שלא יתקוף" - דובר צה"ל "ערוכים לשיגורים נוספים"

טראמפ מבקש שישראל תבליג על הירי מאיראן לצפון ולשרון שהיה בתגובה לתקיפה בדאחייה | השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)

אליהו לוי
23:09
ישראל תבליג על המתקפה?

הירי מאיראן: טראמפ מגיב לטהרן "זהו, זה נגמר" - בקרוב הצהרת דובר צה"ל

טראמפ מבקש שישראל תבליג על הירי מאיראן לצפון ולשרון שהיה בתגובה לתקיפה בדאחייה | השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)

אליהו לוי
22:59
לילה גורלי

הירי מאיראן: טראמפ מגיב לטהרן "זהו, זה נגמר" - בקרוב הצהרת דובר צה"ל

ירי מאיראן לצפון ולשרון לאחר התקיפה בדאחייה | השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)

אליהו לוי
22:54
ברקע המטחים

ירי מאיראן בעקבות התקיפה בביירות: שרשרת מטחים - בטהרן ממשיכים לאיים

ירי מאיראן לצפון ולשרון לאחר התקיפה בדאחייה| השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)

אליהו לוי
22:43
איראן יורה על ישראל

בוטלו הלימודים בכל הארץ | אלו ההנחיות החדשות של פיקוד העורף

בעקבות השיגורים מאיראן הוחלט על מעבר לפעילות מצומצמת בכל הארץ • פעילויות חינוכיות בוטלו והתקהלויות הוגבלו | ההנחיות המלאות (צבא וביטחון)

דוד הכהן
22:31
לילה מכריע

ירי מאיראן בעקבות התקיפה בביירות: שרשרת מטחים - בטהרן ממשיכים לאיים

ירי מאיראן לצפון ולשרון לאחר התקיפה בדאחייה| השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)

אליהו לוי
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הירי מאיראן: טראמפ מגיב לטהרן "זהו, זה נגמר" - בקרוב הצהרת דובר צה"ל | בבלי