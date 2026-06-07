דובר צה"ל: איראן עשתה טעות חמורה, נמשיך לתקוף בלבנון

טראמפ מבקש שישראל תבליג על הירי מאיראן לצפון ולשרון שהיה בתגובה לתקיפה בדאחייה | השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)אליהו לוי
טראמפ מבקש שישראל תבליג על הירי מאיראן לצפון ולשרון שהיה בתגובה לתקיפה בדאחייה | השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)אליהו לוי
טראמפ מבקש שישראל תבליג על הירי מאיראן לצפון ולשרון שהיה בתגובה לתקיפה בדאחייה | השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)אליהו לוי
ירי מאיראן לצפון ולשרון לאחר התקיפה בדאחייה | השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)אליהו לוי
ירי מאיראן לצפון ולשרון לאחר התקיפה בדאחייה| השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)אליהו לוי
ירי מאיראן לצפון ולשרון לאחר התקיפה בדאחייה| השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)אליהו לוי
בעקבות השיגורים מאיראן הוחלט על מעבר לפעילות מצומצמת בכל הארץ • פעילויות חינוכיות בוטלו והתקהלויות הוגבלו | ההנחיות המלאות (צבא וביטחון)דוד הכהן
ירי מאיראן לצפון ולשרון לאחר התקיפה בדאחייה| השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)אליהו לוי
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