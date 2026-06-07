הירי מאיראן: טראמפ "אגיד לנתניהו שלא יתקוף" - דובר צה"ל "ערוכים לשיגורים נוספים"

לילה גורלי

טראמפ מבקש שישראל תבליג על הירי מאיראן לצפון ולשרון שהיה בתגובה לתקיפה בדאחייה | השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)