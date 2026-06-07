בעקבות השיגורים מאיראן: הסיוע ההומניטרי לעזה בוטל עד להודעה חדשה

חברי כנסת מהליכוד ונעם דורשים מנתניהו להתעלם מלחצי ארה"ב • גנץ ובנט: הפסקת האש בלבנון הייתה שגיאה אסטרטגית | הקריאות המלאות לתגובה (צבא וביטחון)דוד קליין
טראמפ מבקש שישראל תבליג על הירי מאיראן לצפון ולשרון שהיה בתגובה לתקיפה בדאחייה | השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)אליהו לוי
טראמפ מבקש שישראל תבליג על הירי מאיראן לצפון ולשרון שהיה בתגובה לתקיפה בדאחייה | השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)אליהו לוי
דובר צה"ל הצהיר כי המשטר האיראני עשה טעות חמורה. לדבריו, צה"ל ערוך חזק מאוד בהגנה ובהתקפה, והרמטכ"ל מאשר תוכניות להמשך. "נמשיך לתקוף בכל רחבי לבנון למרות המשוואה שאיראן מנסה לכפות", אמר.צוות בבלי
טראמפ מבקש שישראל תבליג על הירי מאיראן לצפון ולשרון שהיה בתגובה לתקיפה בדאחייה | השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)אליהו לוי
טראמפ מבקש שישראל תבליג על הירי מאיראן לצפון ולשרון שהיה בתגובה לתקיפה בדאחייה | השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)אליהו לוי
ירי מאיראן לצפון ולשרון לאחר התקיפה בדאחייה | השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)אליהו לוי
ירי מאיראן לצפון ולשרון לאחר התקיפה בדאחייה| השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)אליהו לוי
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