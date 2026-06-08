צה"ל תקף מטרות צבאיות איראניות במערב ובמרכז איראן

בבלי

דובר צה"ל הודיע כי חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן, תקף לפני זמן קצר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.