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צה"ל תקף מטרות צבאיות איראניות במערב ובמרכז איראן

דובר צה"ל הודיע כי חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן, תקף לפני זמן קצר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

מבזקים נוספים

04:33
בבלי

צה"ל תקף מטרות צבאיות איראניות במערב ובמרכז איראן

חיל האוויר תקף לפני זמן קצר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן, בהכוונת אגף המודיעין. כך נמסר מדובר צה"ל. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

צוות בבלי
00:48
סגירת המעברים

בעקבות השיגורים מאיראן: הסיוע ההומניטרי לעזה בוטל עד להודעה חדשה

מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע על סגירת המעברים לרצועה • המשמעות: הפסקת מעבר הסיוע ההומניטרי | ההחלטה בעקבות המתקפה האיראנית (צבא וביטחון)

אליהו לוי
00:25
לאחר השיגורים

"תגובה מתונה תהיה קבלת תכתיבי איראן": קריאות בקואליציה ובאופוזיציה למתקפה עצימה

חברי כנסת מהליכוד ונעם דורשים מנתניהו להתעלם מלחצי ארה"ב • גנץ ובנט: הפסקת האש בלבנון הייתה שגיאה אסטרטגית | הקריאות המלאות לתגובה (צבא וביטחון)

דוד קליין
00:13
לילה גורלי

לאחר המטחים מאיראן: בטהרן ממשיכים לאיים - בוושינגטון מצפים להכלת האירוע

טראמפ מבקש שישראל תבליג על הירי מאיראן לצפון ולשרון שהיה בתגובה לתקיפה בדאחייה | השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)

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פוליטיקה במלחמה

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אליהו לוי
23:33
בבלי

דובר צה"ל: איראן עשתה טעות חמורה, נמשיך לתקוף בלבנון

דובר צה"ל הצהיר כי המשטר האיראני עשה טעות חמורה. לדבריו, צה"ל ערוך חזק מאוד בהגנה ובהתקפה, והרמטכ"ל מאשר תוכניות להמשך. "נמשיך לתקוף בכל רחבי לבנון למרות המשוואה שאיראן מנסה לכפות", אמר.

צוות בבלי
23:30
לילה גורלי

הירי מאיראן: טראמפ "אגיד לנתניהו שלא יתקוף" - דובר צה"ל "ערוכים לשיגורים נוספים"

טראמפ מבקש שישראל תבליג על הירי מאיראן לצפון ולשרון שהיה בתגובה לתקיפה בדאחייה | השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)

אליהו לוי
23:09
ישראל תבליג על המתקפה?

הירי מאיראן: טראמפ מגיב לטהרן "זהו, זה נגמר" - בקרוב הצהרת דובר צה"ל

טראמפ מבקש שישראל תבליג על הירי מאיראן לצפון ולשרון שהיה בתגובה לתקיפה בדאחייה | השעות הקרובות יכריעו האם חוזרים למלחמה עם איראן או מדובר בסבב קצר (צבא וביטחון)

אליהו לוי
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