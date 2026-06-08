צה"ל תקף מטרות צבאיות איראניות במערב ובמרכז איראן

בבלי

חיל האוויר תקף לפני זמן קצר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן, בהכוונת אגף המודיעין. כך נמסר מדובר צה"ל. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.