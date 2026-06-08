בבלי
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פיקוד העורף: התקרבו למרחב מוגן באזור הדרום והשפלה — התרעות צפויות בדקות הקרובות

פיקוד העורף מורה לתושבי אזור הדרום והשפלה להתקרב למרחב מוגן. בדקות הקרובות צפויות התרעות באזורים. האזורים כוללים: אשדוד, אשקלון, קריית גת, קריית מלאכי, גדרה, יבנה, בית שמש, גן יבנה, ניצנים ועשרות יישובים נוספים באזור לכיש, מערב לכיש ושפלת יהודה. בעת קבלת התרעה יש להיכנס למרחב המוגן ולשהות בו עד להנחיה מפורשת.

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07:21
דריכות שיא בישראל

שיגורים מאיראן ותימן לדרום ולמרכז | צה"ל תקף יעדים באיראן | הלימודים בוטלו ברחבי הארץ

צה"ל תקף מטרות של המשטר האיראני במערב ובמרכז המדינה | הבוקר זוהו שיגורים נוספים מאיראן לדרום ולמרכז | זוהה שיגור מתימן שיורט בהצלחה | בחסדי ה' ללא נפגעים | הלימודים בכל הארץ בוטלו והתחבורה הציבורית תפעל ב-75% • מתעדכן (חדשות)

כתבי בבלי
07:08
בבלי

התרעות במרכז ובדרום בעקבות שיגורים מאיראן

מופעלות התרעות באזור המרכז והדרום בעקבות שיגורים שבוצעו מאיראן לעבר ישראל.

צוות בבלי
07:08
בבלי

צה"ל: איראן שיגרה טילים לישראל, מערכות ההגנה פועלות ליירוט

צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לשטח ישראל. מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. פיקוד העורף הפיץ בדקות האחרונות הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים. הציבור מתבקש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת התרעה ולשהות בהם עד להודעה חדשה. יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר רק לאחר קבלת הנחיה מפורשת מפיקוד העורף.

צוות בבלי
05:56
בבלי

צה"ל: טיל שוגר מתימן לישראל, מערכות ההגנה פועלות ליירוט

צה"ל זיהה כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל. מערכות ההגנה פועלות כעת ליירט את האיום. הציבור מתבקש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.

צוות בבלי
05:56
בבלי

פיקוד העורף: התקרבו למרחב מוגן באזור שרון — התרעות צפויות בדקות הקרובות

פיקוד העורף מורה לתושבי אזור שרון להתקרב למרחב מוגן. בדקות הקרובות צפויות התרעות באזור. האזורים הכוללים: כפר סבא, רעננה, הוד השרון, ירקונה, נווה ימין, נווה ירק, גבעת חן, כפר מלל, ג'לג'וליה, אלישמע, גני עם, עדנים, רמות השבים ומרכז אזורי דרום השרון. בעת קבלת התרעה יש להיכנס למרחב המוגן ולשהות בו עד להנחיה מפורשת.

צוות בבלי
05:38
בבלי

דיווחים: איראן תקפה בסיס אווירי סעודי

ערוצים שיעים מדווחים על תקיפה איראנית על הבסיס האווירי "אלאמיר סלטאן" בסעודיה.

צוות בבלי
04:33
בבלי

צה"ל תקף מטרות צבאיות איראניות במערב ובמרכז איראן

דובר צה"ל הודיע כי חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן, תקף לפני זמן קצר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

צוות בבלי
04:33
בבלי

צה"ל תקף מטרות צבאיות איראניות במערב ובמרכז איראן

חיל האוויר תקף לפני זמן קצר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן, בהכוונת אגף המודיעין. כך נמסר מדובר צה"ל. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.

צוות בבלי
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