צה"ל תקף מטרות של המשטר האיראני במערב ובמרכז המדינה | הבוקר זוהו שיגורים נוספים מאיראן לדרום ולמרכז | זוהה שיגור מתימן שיורט בהצלחה | בחסדי ה' ללא נפגעים | הלימודים בכל הארץ בוטלו והתחבורה הציבורית תפעל ב-75% • מתעדכן (חדשות)כתבי בבלי
מופעלות התרעות באזור המרכז והדרום בעקבות שיגורים שבוצעו מאיראן לעבר ישראל.צוות בבלי
צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לשטח ישראל. מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. פיקוד העורף הפיץ בדקות האחרונות הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים. הציבור מתבקש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת התרעה ולשהות בהם עד להודעה חדשה. יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר רק לאחר קבלת הנחיה מפורשת מפיקוד העורף.צוות בבלי
צה"ל זיהה כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל. מערכות ההגנה פועלות כעת ליירט את האיום. הציבור מתבקש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.צוות בבלי
פיקוד העורף מורה לתושבי אזור שרון להתקרב למרחב מוגן. בדקות הקרובות צפויות התרעות באזור. האזורים הכוללים: כפר סבא, רעננה, הוד השרון, ירקונה, נווה ימין, נווה ירק, גבעת חן, כפר מלל, ג'לג'וליה, אלישמע, גני עם, עדנים, רמות השבים ומרכז אזורי דרום השרון. בעת קבלת התרעה יש להיכנס למרחב המוגן ולשהות בו עד להנחיה מפורשת.צוות בבלי
ערוצים שיעים מדווחים על תקיפה איראנית על הבסיס האווירי "אלאמיר סלטאן" בסעודיה.צוות בבלי
דובר צה"ל הודיע כי חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן, תקף לפני זמן קצר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.צוות בבלי
חיל האוויר תקף לפני זמן קצר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן, בהכוונת אגף המודיעין. כך נמסר מדובר צה"ל. פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.צוות בבלי
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