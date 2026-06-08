התרעות במרכז ובדרום בעקבות שיגורים מאיראן

בבלי

צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לשטח ישראל. מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. פיקוד העורף הפיץ בדקות האחרונות הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים. הציבור מתבקש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת התרעה ולשהות בהם עד להודעה חדשה. יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר רק לאחר קבלת הנחיה מפורשת מפיקוד העורף.