נחשף: תושב בת ים בשנות ה-30 הורשע בריגול עבור איראן - הפרטים המלאים

בבלי

הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע הכריז כי ארגונו שיגר מטח טילים לעבר מטרות ביפו ולטענתו פגע בהן במדויק. סריע הוסיף כי מעתה יוטל איסור מוחלט על תנועת כלי שיט ישראליים מכל סוג בים האדום, והם ייחשבו למטרות צבאיות לגיטימיות. "נגיב להסלמה בהסלמה", הוסיף.