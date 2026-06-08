משמרות המהפכה: תקפנו בסיסים ישראליים בתגובה לתקיפה באיראן

הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע הכריז כי ארגונו שיגר מטח טילים לעבר מטרות ביפו ולטענתו פגע בהן במדויק. סריע הוסיף כי מעתה יוטל איסור מוחלט על תנועת כלי שיט ישראליים מכל סוג בים האדום, והם ייחשבו למטרות צבאיות לגיטימיות. "נגיב להסלמה בהסלמה", הוסיף.צוות בבלי
פיקוד העורף מורה לתושבי אזור הגולן וקו העימות להתקרב למרחב מוגן. בדקות הקרובות צפויות התרעות באזורים. האזורים כוללים: גולן דרום (קצרין, כנף, חד נס, מעלה גמלא ועוד), גולן צפון (מג'דל שמס, מסעדה, מרום גולן, בוקעתא ועוד) וקו העימות (קריית שמונה, מטולה, נהריה, מעלות תרשיחא, שלומי ועשרות יישובים נוספים). בעת קבלת התרעה יש להיכנס למרחב המוגן ולשהות בו עד להנחיה מפורשת.צוות בבלי
רעידת אדמה אדירה בעוצמה 7.8 הכתה הבוקר בדרום הפיליפינים, גרמה לקריסת מבנים ושלחה אלפי תושבים להימלט למקומות גבוהים תחת איום צונאמי | התמונות הקשות מהשטח חושפות הרס נרחב בשידור חי, בדיוק ברגע שבו אלפי תלמידים פתחו את שנת הלימודים (חדשות בעולם)דני שפיץ
לאחר מטח טילים כבד לעבר המרכז והדרום, חיל האוויר הגיב הבוקר במבצע נרחב בלב הרפובליקה האסלאמית | המטרה המרכזית: קומפלקס הענק בדרום המדינה שמחזיק את הכלכלה האיראנית בחיים (חדשות בעולם)דני שפיץ
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