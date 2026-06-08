דובר החות'ים: תקפנו מטרות ביפו ונאסור על כלי שיט ישראליים בים האדום

בבלי

דובר צה"ל הודיע כי עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן, השלימו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של המשטר האיראני. לפי ההודעה, איראן הציבה לאחרונה מערכות הגנה במספר מרחבים שונים במסגרת ניסיון לשקם את יכולות הגילוי וההגנה שנפגעו במבצע "שאגת הארי" - והתקיפה הובילה להשמדתן. צה"ל ציין כי התקיפות מעמיקות את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן.