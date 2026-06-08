פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

צה"ל תקף מטרות של המשטר האיראני במערב ובמרכז המדינה | הבוקר זוהו שיגורים נוספים מאיראן לדרום ולמרכז | זוהה שיגור מתימן שיורט בהצלחה | בחסדי ה' ללא נפגעים | הלימודים בכל הארץ בוטלו והתחבורה הציבורית תפעל ב-75% • מתעדכן (חדשות)כתבי בבלי
התקיפות הלילה של חיל האוויר באיראן החלו בהסרת איומים אוויריים • המפעל הפטרוכימי הותקף כדי להעביר מסר של המחיר ישראל מתכוונת לגבות (צבא וביטחון)ב. ניסני
עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השלימו לפני זמן קצר תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני (צבא)ב. ניסני
דובר צה"ל הודיע כי עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן, השלימו תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של המשטר האיראני. לפי ההודעה, איראן הציבה לאחרונה מערכות הגנה במספר מרחבים שונים במסגרת ניסיון לשקם את יכולות הגילוי וההגנה שנפגעו במבצע "שאגת הארי" - והתקיפה הובילה להשמדתן. צה"ל ציין כי התקיפות מעמיקות את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן.צוות בבלי
עו"ד מארק צל מבהיר: התקיפה באיראן תואמה מראש • 'ברק רביד ואחרים דיווחו על מחלוקת שלא הייתה' | הביטוי שמסביר הכול (צבא וביטחון)ישראל גרוס
הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע הכריז כי ארגונו שיגר מטח טילים לעבר מטרות ביפו ולטענתו פגע בהן במדויק. סריע הוסיף כי מעתה יוטל איסור מוחלט על תנועת כלי שיט ישראליים מכל סוג בים האדום, והם ייחשבו למטרות צבאיות לגיטימיות. "נגיב להסלמה בהסלמה", הוסיף.צוות בבלי
פיקוד העורף מורה לתושבי אזור הגולן וקו העימות להתקרב למרחב מוגן. בדקות הקרובות צפויות התרעות באזורים. האזורים כוללים: גולן דרום (קצרין, כנף, חד נס, מעלה גמלא ועוד), גולן צפון (מג'דל שמס, מסעדה, מרום גולן, בוקעתא ועוד) וקו העימות (קריית שמונה, מטולה, נהריה, מעלות תרשיחא, שלומי ועשרות יישובים נוספים). בעת קבלת התרעה יש להיכנס למרחב המוגן ולשהות בו עד להנחיה מפורשת.צוות בבלי
רעידת אדמה אדירה בעוצמה 7.8 הכתה הבוקר בדרום הפיליפינים, גרמה לקריסת מבנים ושלחה אלפי תושבים להימלט למקומות גבוהים תחת איום צונאמי | התמונות הקשות מהשטח חושפות הרס נרחב בשידור חי, בדיוק ברגע שבו אלפי תלמידים פתחו את שנת הלימודים (חדשות בעולם)דני שפיץ
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