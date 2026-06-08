טראמפ: "על כולם להפסיק לירות" - באיראן לא מתרשמים

בבלי

התובע הכללי של איראן הודיע כי פרסום תמונות וסרטונים ממוקדי הפגיעה של טילים ישראליים מהווה עבירה פלילית. לדבריו, ינקטו צעדים משפטיים נחרצים כנגד מי שיפיץ תיעוד כזה. "פרסום כל תוכן שעלול לספק לאויב מידע הנחוץ לו או לגרום לבלבול ולחרדה בציבור, יהיה נתון להעמדה לדין בהתאם לחוק", נמסר.