איראן מאיימת: פרסום תיעוד מנקודות פגיעה יוביל להעמדה לדין

רגעים של אימה

ביתו של חסיד חב"ד בשומרון נפגע מפגיעת טיל הלילה. בעל הבית שיחזר את רגעי האימה שבהם התעורר לפיצוץ אדיר, גילה את התקרה קורסת על מיטתו, ומיהר בחרדה עצומה לחדרו של בנו ששהה בבית, רק כדי לנשום לרווחה כשגילה שהוא בחיים (בארץ, חרדים)