בבלי
מבזקבבלי

צה"ל תקף מתחם פטרוכימי באיראן המשמש לייצור חומרי גלם לטילים

חיל האוויר תקף הבוקר תשתיות במתחם הפטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב איראן. במתחם יוצרו חומרים יחודיים המשמשים כמרכיבים הכרחיים לפיתוח טילים בליסטיים המהווים איום על ישראל. התקיפה בוצעה בהכוונת אמ"ן ומצטרפת לתקיפות נוספות במתחם במסגרת מבצע "שאגת הארי".

מבזקים נוספים

13:03
בבלי

איראן מאיימת: פרסום תיעוד מנקודות פגיעה יוביל להעמדה לדין

התובע הכללי של איראן הודיע כי פרסום תמונות וסרטונים ממוקדי הפגיעה של טילים ישראליים מהווה עבירה פלילית. לדבריו, ינקטו צעדים משפטיים נחרצים כנגד מי שיפיץ תיעוד כזה. "פרסום כל תוכן שעלול לספק לאויב מידע הנחוץ לו או לגרום לבלבול ולחרדה בציבור, יהיה נתון להעמדה לדין בהתאם לחוק", נמסר.

צוות בבלי
13:02
רגעים של אימה

הפגיעה בבית המשפחה החרדית: "כל התקרה קרסה, רצתי בבהלה לבן שלי"

ביתו של חסיד חב"ד בשומרון נפגע מפגיעת טיל הלילה. בעל הבית שיחזר את רגעי האימה שבהם התעורר לפיצוץ אדיר, גילה את התקרה קורסת על מיטתו, ומיהר בחרדה עצומה לחדרו של בנו ששהה בבית, רק כדי לנשום לרווחה כשגילה שהוא בחיים (בארץ, חרדים)

דניאל הרץ
12:45
שאגת הארי 2

טראמפ: "על כולם להפסיק לירות" - באיראן לא מתרשמים

מטחי שיגורים מאיראן ומתימן | צה"ל תקף מטרות של המשטר האיראני | בחסדי ה' ללא נפגעים | באיראן מאיימים בתגובה • מתעדכן (חדשות)

כתבי בבלי
12:26
סבב מתמשך מול איראן

צה"ל: איראן שיגרה 22-24 טילים; "אנחנו ביום ה-42 של שאגת הארי"

צה"ל השלים תקיפות נרחבות במערכות הגנה אסטרטגיות באיראן • נציגים אמריקניים נוכחים בבור המבצעים בקריה | "לא ניתן לאיראנים לייצר מציאות חדשה במזרח התיכון" (צבא וביטחון)

ב. ניסני
12:24
מכתב מיצוי הליכים

"פגיעה אנושה בחפות מפשע": עתירה דחופה לבג"ץ נגד שלילת דירה בהנחה

עמותות 'אמת ליעקב' ו'שמורה' דורשות ביטול מיידי של סעיפים המונעים מנשים להשתתף בהגרלות • אולטימטום של 48 שעות למדינה | "ענישה קולקטיבית ואפליה בוטה" (חוק ומשפט)

דוד ישראלי
12:15
שאגת הארי 2

דובר צה"ל: "לא הפרנו את הפסקת האש" - באיראן מאיימים

כתבי בבלי
12:00
בבלי

איראן מכחישה: לא חוסלו בכירים איראניים בתקיפות ישראל

המשטר האיראני הכחיש דיווחים לפיהם ישראל חיסלה בכירים איראניים במסגרת התקיפות שביצעה הבוקר באיראן.

צוות בבלי
11:56
שנה לאחר האסון

כתב אישום חמור: נהג במהירות כפולה, זיגזג בין נתיבים והרג שוטר

דניאל יבצ'נקו נהג במרצדס במהירות 99 קמ"ש באזור 50 קמ"ש • זיגזג בין נתיבים ופגע בשוטר יניב אלקיים ז"ל שעמד בצד הדרך | שנה לאחר התאונה הקטלנית בנתניה (משטרה)

דוד ישראלי
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