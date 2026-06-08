צה"ל תקף מתחם פטרוכימי באיראן המשמש לייצור חומרי גלם לטילים

התובע הכללי של איראן הודיע כי פרסום תמונות וסרטונים ממוקדי הפגיעה של טילים ישראליים מהווה עבירה פלילית. לדבריו, ינקטו צעדים משפטיים נחרצים כנגד מי שיפיץ תיעוד כזה. "פרסום כל תוכן שעלול לספק לאויב מידע הנחוץ לו או לגרום לבלבול ולחרדה בציבור, יהיה נתון להעמדה לדין בהתאם לחוק", נמסר.צוות בבלי
ביתו של חסיד חב"ד בשומרון נפגע מפגיעת טיל הלילה. בעל הבית שיחזר את רגעי האימה שבהם התעורר לפיצוץ אדיר, גילה את התקרה קורסת על מיטתו, ומיהר בחרדה עצומה לחדרו של בנו ששהה בבית, רק כדי לנשום לרווחה כשגילה שהוא בחיים (בארץ, חרדים)דניאל הרץ
מטחי שיגורים מאיראן ומתימן | צה"ל תקף מטרות של המשטר האיראני | בחסדי ה' ללא נפגעים | באיראן מאיימים בתגובה • מתעדכן (חדשות)כתבי בבלי
צה"ל השלים תקיפות נרחבות במערכות הגנה אסטרטגיות באיראן • נציגים אמריקניים נוכחים בבור המבצעים בקריה | "לא ניתן לאיראנים לייצר מציאות חדשה במזרח התיכון" (צבא וביטחון)ב. ניסני
עמותות 'אמת ליעקב' ו'שמורה' דורשות ביטול מיידי של סעיפים המונעים מנשים להשתתף בהגרלות • אולטימטום של 48 שעות למדינה | "ענישה קולקטיבית ואפליה בוטה" (חוק ומשפט)דוד ישראלי
המשטר האיראני הכחיש דיווחים לפיהם ישראל חיסלה בכירים איראניים במסגרת התקיפות שביצעה הבוקר באיראן.צוות בבלי
דניאל יבצ'נקו נהג במרצדס במהירות 99 קמ"ש באזור 50 קמ"ש • זיגזג בין נתיבים ופגע בשוטר יניב אלקיים ז"ל שעמד בצד הדרך | שנה לאחר התאונה הקטלנית בנתניה (משטרה)דוד ישראלי
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