60 ראשי נפץ גרעיניים ומטח כבוד: המפגן בצפון קוריאה לנשיא סין

דיווח מאיראן

הקשר עם מג'תבא ח'אמנאי נותק לחלוטין מאז אמש. על פי דיווח באיראן אינטרנשיונל, מתקפת הטילים לעבר ישראל יצאה לפועל על ידי משמרות המהפכה באמצעות פרוטוקולים צבאיים אוטומטיים קבועים מראש, וללא כל תיאום, אישור או חילופי מסרים עם לשכת המנהיג (ביטחון)