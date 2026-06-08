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מדהים: כך השמיד חיל האוויר את מערכות ההגנה האיראניות

חיל האוויר השלים תקיפות נרחבות במערכות הגנה אסטרטגיות • פיצוצי משנה מעידים על הימצאות טילים במשגר | העליונות האווירית בשמי איראן מתרחבת (צבא וביטחון)

התקיפה באיראן | צילום: צילום: דובר צה"ל
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14:54
דיווח מאיראן

מוג׳תבא חמינאי ניתק קשר; כך בכל זאת יצאה לדרך המתקפה

הקשר עם מג'תבא ח'אמנאי נותק לחלוטין מאז אמש. על פי דיווח באיראן אינטרנשיונל, מתקפת הטילים לעבר ישראל יצאה לפועל על ידי משמרות המהפכה באמצעות פרוטוקולים צבאיים אוטומטיים קבועים מראש, וללא כל תיאום, אישור או חילופי מסרים עם לשכת המנהיג (ביטחון)

דוד הכהן
14:49
מתיחות מתמשכת

איראן עוצרת את הירי ומאיימת: "צעדים חמורים בדרך" אם ישראל תתקוף בלבנון

אחרי יממה סוערת של חילופי מהלומות, משמרות המהפכה מצהירים על הפסקת הפעילות הצבאית נגד ישראל – אך מציבים אולטימטום | נשיא ארה"ב טראמפ לוחץ להפסקת אש מיידית: "ישראל ואיראן רוצות להגיע להסכם" (ביטחון)

דוד הכהן וב. ניסני
14:32
בבלי

איראן מכריזה על הפסקת פעולות צבאיות בתנאי שישראל תפסיק תקיפות בלבנון

מפקדת ח'אתם אלאנביאא' האיראנית הכריזה על הפסקת פעולות צבאיות לאחר שכוחותיה תקפו מטרות ישראליות. ההכרזה מותנית בהפסקת תקיפות ישראליות בדרום לבנון ובאזור הדאחיה. המפקדה האיראנית הזהירה כי במקרה של המשך פעולות ישראליות "יינקטו צעדים חריפים ומוחצים הרבה יותר מבעבר".

צוות בבלי
14:31
״עצור, עכשיו!״

ירי באמצע הכביש ובריחה לעבר הסמטאות: צפו במרדף הסוער בירושלים

דרמה לילית ברחובות ירושלים: שוטרי מחוז ירושלים ניהלו מרדף סוער אחר פלסטיני שגנב רכב וניסה להימלט איתו לעבר שטחי יהודה ושומרון. לאחר נסיעה פרועה שסיכנה עוברי אורח, השוטרים ירו לעבר גלגלי הרכב, בלמו אותו ועצרו את החשוד בתום מרדף רגלי דרמטי | צפו (בארץ)

קובי רוזן
14:22
חזרה לשגרה?

איראן מודיעה: "סיום הפעולות הצבאיות" ובמקביל מאיימת שוב

לאחר מטחי שיגורים מאיראן ומתימן ותקיפת צה"ל במטרות של המשטר האיראני | באיראן מודיעים על חזרה להפסקת אש "סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל" • מתעדכן (חדשות)

כתבי בבלי
14:12
דברי הרב שעוררו סערה

"נצטרך לסקול את החילונים": נאומו של הפוסק התימני בכנס נגד הגיוס

הרב יצחק רצאבי בכנס בנתיבות: "המדינה הוקמה להרוס את היהדות" • הרב פיינשטיין: "המסלולים החרדיים הם שקר ואחיזת עיניים" | דברים שמעוררים סערה (חדשות חרדים)

חיים כהן
14:07
טכנולוגיה ישראלית

בעיצומה של העוינות: צבאות נאט"ו מגיעים לישראל להדגמת מערכת קריטית

בתקופה של עוינות שיאית באירופה התקיימו הדגמות ענק של מערכת צי"ד • 120 נקודות קצה חוברו ברשת דיגיטלית מתקדמת | אלביט מציגה פתרון למלחמה עם רוסיה (צבא וביטחון)

אליהו לוי
13:46
שאגת הארי 2

טראמפ: "שני הצדדים מעוניינים בהפסקת אש" - המצור נשאר בתוקף

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