מוג׳תבא חמינאי ניתק קשר; כך בכל זאת יצאה לדרך המתקפה

״עצור, עכשיו!״

דרמה לילית ברחובות ירושלים: שוטרי מחוז ירושלים ניהלו מרדף סוער אחר פלסטיני שגנב רכב וניסה להימלט איתו לעבר שטחי יהודה ושומרון. לאחר נסיעה פרועה שסיכנה עוברי אורח, השוטרים ירו לעבר גלגלי הרכב, בלמו אותו ועצרו את החשוד בתום מרדף רגלי דרמטי | צפו (בארץ)