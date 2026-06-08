התרעות בקו העימות: ירי רקטות וטילים לעבר 9 יישובים בצפון

תושבים נוצרים השאירו מכתב תודה ללוחמי גדוד 9260 בביתם • "בבקשה תשמרו על הבתים, יש לנו ילדים ואין כסף" | הבקשה המיוחדת שנמצאה בדרום לבנון (צבא וביטחון)אליהו לוי
חזבאללה לקח אחריות על שתי תקיפות נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון: שיגור רקטות לעבר כוח בכפר רשאף בשעה 14:00, ותקיפת חיילים באמצעות כטב"מים בנאקורה בשעה 14:30. התקיפות בוצעו לאחר שמפקדת ח'אתם אלאנביאא' האיראנית הכריזה על הפסקת פעולות צבאיות. בחסדי השם, לא דווח על נפגעים.צוות בבלי
יאיר לפיד סיפק בישיבת הסיעה הסבר לתמיכתו בנפתלי בנט לראשות הגוש. הוא הצביע בין היתר דווקא על גילו של בנט ביחס אליו ואל גדי אייזנקוט: "אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הצעירים בתור הנהגה לאומית" (פוליטי)יוני גבאי
צעיר כבן 25 התפרץ לגן החיות הלימודי בחיפה וניפץ שמשת תצוגה במתחם הנמר • הופעל נוהל חירום 'אננס' והצעיר טיפס על עץ במתחם הדובים | חולץ בשלום לאחר פעולה משותפת של משטרה ומד"א (בארץ)משה כץ
בכיר בפרלמנט האיראני מאיים כי בידי טהרן מצויים אמצעי לחימה חסויים, שטרם נעשה בהם שימוש, ושביכולתם לשבש באופן דרמטי את שגרת החיים בישראל (צבא וביטחון)דוד הכהן
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ. הפרטים נבדקים כעת.צוות בבלי
לאחר מטחי שיגורים מאיראן ומתימן ותקיפת צה"ל במטרות של המשטר האיראני | באיראן מודיעים על חזרה להפסקת אש "סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל" • מתעדכן (חדשות)כתבי בבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ