הלום קרב: צעיר התפרץ לגן החיות בחיפה וניפץ את חלון הנמר הפרסי

בבלי

חזבאללה לקח אחריות על שתי תקיפות נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון: שיגור רקטות לעבר כוח בכפר רשאף בשעה 14:00, ותקיפת חיילים באמצעות כטב"מים בנאקורה בשעה 14:30. התקיפות בוצעו לאחר שמפקדת ח'אתם אלאנביאא' האיראנית הכריזה על הפסקת פעולות צבאיות. בחסדי השם, לא דווח על נפגעים.