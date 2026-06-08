בבלי
מבזקסיבה מפתיעה

לפיד על בנט: "צעיר מאיתנו בעשור, אנחנו צריכים לחשוב על הצעירים"

יאיר לפיד סיפק בישיבת הסיעה הסבר לתמיכתו בנפתלי בנט לראשות הגוש. הוא הצביע בין היתר דווקא על גילו של בנט ביחס אליו ואל גדי אייזנקוט: "אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הצעירים בתור הנהגה לאומית" (פוליטי)

לפיד בישיבת הסיעה | צילום: צילום: Yonatan Sindel/Flash90
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מבזקים נוספים

16:49
רגע בלבנון

המכתב שחיכה ללוחמי צה"ל: "תודה שרוקנתם את הצהוב"

תושבים נוצרים השאירו מכתב תודה ללוחמי גדוד 9260 בביתם • "בבקשה תשמרו על הבתים, יש לנו ילדים ואין כסף" | הבקשה המיוחדת שנמצאה בדרום לבנון (צבא וביטחון)

אליהו לוי
16:44
בבלי

חזבאללה תוקף כוחות צה"ל בלבנון לאחר הכרזת איראן על הפסקת פעולות

חזבאללה לקח אחריות על שתי תקיפות נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון: שיגור רקטות לעבר כוח בכפר רשאף בשעה 14:00, ותקיפת חיילים באמצעות כטב"מים בנאקורה בשעה 14:30. התקיפות בוצעו לאחר שמפקדת ח'אתם אלאנביאא' האיראנית הכריזה על הפסקת פעולות צבאיות. בחסדי השם, לא דווח על נפגעים.

צוות בבלי
16:12
חזרה לשגרה?

גורם ישראלי בסיום הקבינט:"עוצרים את התקיפות באיראן"

כתבי בבלי
16:05
אירוע חריג בגן החיות

הלום קרב: צעיר התפרץ לגן החיות בחיפה וניפץ את חלון הנמר הפרסי

צעיר כבן 25 התפרץ לגן החיות הלימודי בחיפה וניפץ שמשת תצוגה במתחם הנמר • הופעל נוהל חירום 'אננס' והצעיר טיפס על עץ במתחם הדובים | חולץ בשלום לאחר פעולה משותפת של משטרה ומד"א (בארץ)

משה כץ
15:56
"אם נשתמש בו"

הבכיר האיראני באיום חדש: "יש לנו נשק שישבש את החיים בישראל"

בכיר בפרלמנט האיראני מאיים כי בידי טהרן מצויים אמצעי לחימה חסויים, שטרם נעשה בהם שימוש, ושביכולתם לשבש באופן דרמטי את שגרת החיים בישראל (צבא וביטחון)

דוד הכהן
15:17
בבלי

התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ — הפרטים בבדיקה

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במספר מרחבים בצפון הארץ. הפרטים נבדקים כעת.

צוות בבלי
15:14
בבלי

התרעות בקו העימות: ירי רקטות וטילים לעבר 9 יישובים בצפון

פיקוד העורף מדווח על ירי רקטות וטילים לעבר אזור קו העימות. ההתרעות הופעלו ביישובים: בית הלל, הגושרים, כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מעיין ברוך, ע'ג'ר, קריית שמונה ותל חי. התושבים מתבקשים להיכנס למרחב המוגן ולשהות בו. זמן השהייה במרחב המוגן: 15 שניות.

צוות בבלי
15:13
חזרה לשגרה?

ירי מלבנון: חיזבאללה מנסה לבחון את המשוואה שהציבה טהרן

לאחר מטחי שיגורים מאיראן ומתימן ותקיפת צה"ל במטרות של המשטר האיראני | באיראן מודיעים על חזרה להפסקת אש "סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל" • מתעדכן (חדשות)

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לפיד על בנט: "צעיר מאיתנו בעשור, אנחנו צריכים לחשוב על הצעירים" | בבלי