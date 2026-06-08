חזבאללה תוקף כוחות צה"ל בלבנון לאחר הכרזת איראן על הפסקת פעולות

סיבה מפתיעה

יאיר לפיד סיפק בישיבת הסיעה הסבר לתמיכתו בנפתלי בנט לראשות הגוש. הוא הצביע בין היתר דווקא על גילו של בנט ביחס אליו ואל גדי אייזנקוט: "אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הצעירים בתור הנהגה לאומית" (פוליטי)