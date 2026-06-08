המכתב שחיכה ללוחמי צה"ל: "תודה שרוקנתם את הצהוב"

בבלי

מחמד קאליבף, יו"ר הפרלמנט האיראני, הצהיר: "שיבשנו את המשוואה של הפסקת אש על הנייר, לצד הפרות חוזרות ונשנות שלה בשטח. כל עוד לא תהיה לכם נכונות אמיתית לבנות אמון, זו תהיה תגובתה של איראן."