מבצע משטרתי: שני תושבי עזה נתפסו בנוף הגליל

אלפים התכנסו בלייקווד שבארצות הברית לפתיחת מסע קרן עולם התורה • הגר"ד לנדו העלה שאלות והמעמד נמשך שעות אל תוך הלילה | "זה חיבוק לתורה" | כבוד התורה (חרדים)חנני ברייטקופף
מחמד קאליבף, יו"ר הפרלמנט האיראני, הצהיר: "שיבשנו את המשוואה של הפסקת אש על הנייר, לצד הפרות חוזרות ונשנות שלה בשטח. כל עוד לא תהיה לכם נכונות אמיתית לבנות אמון, זו תהיה תגובתה של איראן."צוות בבלי
לאחר הסבב בין ישראל לאיראן, והאיומים מטהרן נגד פעילות צה"ל בדרום לבנון - השר כ"ץ מגיב לראשונה באופן רשמי ומודיע שהפעילות בלבנון תמשך כרגיל • מתעדכן (חדשות)כתבי בבלי
ראש מערך ההנדסה וסגנו חוסלו במרכז רצועת עזה • אחראי טילי הנ"ט בצפון עזה נפגע | המחבלים המשיכו לפעול בניגוד להסכם (צבא וביטחון)ב. ניסני
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות במרחב זרעית. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
תושבים נוצרים השאירו מכתב תודה ללוחמי גדוד 9260 בביתם • "בבקשה תשמרו על הבתים, יש לנו ילדים ואין כסף" | הבקשה המיוחדת שנמצאה בדרום לבנון (צבא וביטחון)אליהו לוי
חזבאללה לקח אחריות על שתי תקיפות נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון: שיגור רקטות לעבר כוח בכפר רשאף בשעה 14:00, ותקיפת חיילים באמצעות כטב"מים בנאקורה בשעה 14:30. התקיפות בוצעו לאחר שמפקדת ח'אתם אלאנביאא' האיראנית הכריזה על הפסקת פעולות צבאיות. בחסדי השם, לא דווח על נפגעים.צוות בבלי
יאיר לפיד סיפק בישיבת הסיעה הסבר לתמיכתו בנפתלי בנט לראשות הגוש. הוא הצביע בין היתר דווקא על גילו של בנט ביחס אליו ואל גדי אייזנקוט: "אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הצעירים בתור הנהגה לאומית" (פוליטי)יוני גבאי
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