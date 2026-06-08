פיקוד העורף מסיר ממחר את המגבלות ברחבי הארץ למעט בצפון

צה"ל ביצע סדרה של לפחות 7 תקיפות אוויריות על רכס מליח' צפונית לנבטיה בדרום לבנון.צוות בבלי
רב בולט מלוס אנג'לס עומד מאחורי מהלך המחאה הדרמטי • ארון קבורה סמלי ברחובות בני ברק במחאה על דחיית תלמידות | "אם מכתב רגיל היה עוזר, היינו עושים זאת" (חדשות חרדים)ישראל גרוס
אחר שנקבע כי אינו כשיר דינית לעמידה לדין בגין העבירות הביטחוניות החמורות שביצע, שמואלביץ' פונה לבג"ץ. פרקליטיו, מבקשים ארכה דחופה להגשת נימוקי הערעור: "זקוקים לסיווג ביטחוני מיוחד כדי לעיין בחומרי החקירה החסויים בתיק" (משפטי)משה כהן
בשיא משבר חוק הגיוס וכשכלפי חוץ הצדדים משדרים נתק מוחלט וקרב האשמות, ח"כ יצחק גולדקנופף ומוטי בבצ'יק נפגשו אמש בחשאי עם ראש הממשלה נתניהו | כל הפרטים בפרסום ראשון (חרדים)ישי כהן
פיקוד העורף מודיע כי האירוע הבטחוני באזור מטולה ומשגב עם (קו העימות) הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה חדשה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.צוות בבלי
"אני מתחייב, ושוב מתחייב: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני" ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב ומסר הצהרה בה הסביר מדוע החזית מול איראן נעצרה כעת • מתעדכן (חדשות)כתבי בבלי
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחבים מטולה ומשגב עם. הפרטים נבדקים.צוות בבלי
אלפים התכנסו בלייקווד שבארצות הברית לפתיחת מסע קרן עולם התורה • הגר"ד לנדו העלה שאלות והמעמד נמשך שעות אל תוך הלילה | "זה חיבוק לתורה" | כבוד התורה (חרדים)חנני ברייטקופף
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