זה הרב שעמד מאחרי הקמפיין המסעיר; "הארון היה ריק, אבל היה הכרחי"

בבלי

פיקוד העורף מודיע כי האירוע הבטחוני באזור מטולה ומשגב עם (קו העימות) הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה חדשה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.