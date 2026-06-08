בבלי
מבזקבבלי

צה"ל תוקף ברכס מליח' בדרום לבנון — לפחות 7 תקיפות אוויריות

צה"ל ביצע סדרה של לפחות 7 תקיפות אוויריות על רכס מליח' צפונית לנבטיה בדרום לבנון.

מבזקים נוספים

19:38
מאחורי הקלעים

זה הרב שעמד מאחרי הקמפיין המסעיר; "הארון היה ריק, אבל היה הכרחי"

רב בולט מלוס אנג'לס עומד מאחורי מהלך המחאה הדרמטי • ארון קבורה סמלי ברחובות בני ברק במחאה על דחיית תלמידות | "אם מכתב רגיל היה עוזר, היינו עושים זאת" (חדשות חרדים)

ישראל גרוס
18:59
אינו כשיר לעמוד לדין?

דרמה בעליון: "המרגל" שזעזע את המדינה אסף שמואלביץ' מערער על הרשעתו

אחר שנקבע כי אינו כשיר דינית לעמידה לדין בגין העבירות הביטחוניות החמורות שביצע, שמואלביץ' פונה לבג"ץ. פרקליטיו, מבקשים ארכה דחופה להגשת נימוקי הערעור: "זקוקים לסיווג ביטחוני מיוחד כדי לעיין בחומרי החקירה החסויים בתיק" (משפטי)

משה כהן
18:50
בבלי

פיקוד העורף מסיר ממחר את המגבלות ברחבי הארץ למעט בצפון

פיקוד העורף יסיר ממחר את המגבלות ברחבי הארץ, למעט בישובי הצפון שבהם ימשיכו ההגבלות לעת עתה.

צוות בבלי
18:45
רגע לפני השיגורים מאיראן

חשיפה: ח"כ גולדקנופף ובבצ'יק נפגשו בחשאי עם ראש הממשלה נתניהו 

בשיא משבר חוק הגיוס וכשכלפי חוץ הצדדים משדרים נתק מוחלט וקרב האשמות, ח"כ יצחק גולדקנופף ומוטי בבצ'יק נפגשו אמש בחשאי עם ראש הממשלה נתניהו | כל הפרטים בפרסום ראשון (חרדים)

ישי כהן
18:42
בבלי

עדכון: האירוע במטולה ומשגב עם הסתיים — ניתן לצאת מהמרחב המוגן

פיקוד העורף מודיע כי האירוע הבטחוני באזור מטולה ומשגב עם (קו העימות) הסתיים. השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה חדשה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

צוות בבלי
18:33
הצהרת ראש הממשלה

אחרי היממה הסוערת; נתניהו מתייצב מול המצלמות - צפו

"אני מתחייב, ושוב מתחייב: לאיראן לא יהיה נשק גרעיני" ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב ומסר הצהרה בה הסביר מדוע החזית מול איראן נעצרה כעת • מתעדכן (חדשות)

כתבי בבלי
18:32
בבלי

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחבי מטולה ומשגב עם

צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחבים מטולה ומשגב עם. הפרטים נבדקים.

צוות בבלי
18:17
תיעוד וסיקור נרחב

ארה"ב לא ראתה כזאת: אלפים פתחו את מסע הצלת התורה בריתחא עם רבי דב

אלפים התכנסו בלייקווד שבארצות הברית לפתיחת מסע קרן עולם התורה • הגר"ד לנדו העלה שאלות והמעמד נמשך שעות אל תוך הלילה | "זה חיבוק לתורה" | כבוד התורה (חרדים)

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