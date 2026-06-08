שיחת האזהרה הדרמטית של טראמפ לנתניהו: "אתה עלול להישאר לבד מול איראן"

דרעי מציב אולטימטום - בנט משגר תזכורת נוספת שהוא קיים | ש"ס זועמת על יהדות התורה - התגובה מגיעה מראשי המועצות הדתיות | נתניהו, גולדקנופף ובבצ'יק: הפגישה הפוליטית שנחשפה והעימות מאחורי הקלעים | "ריתחא דאורייתא של אלפים": תיעוד מהמסע ההיסטורי להצלת עולם התורה | המחווה האצילית שנחשפה: האדמו"ר פינה את בית מדרשו עבור בן דודו | עדכון מדאיג מגבעת הישיבה; וגם: זה שמו המעודכן של המקובל (מעייריב)איצלה כץ
איטליה פתחה בחקירה פלילית נגד השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות הסרטון עם פעילי המשט לעזה | כל הפרטים על ההליך המשפטי (בעולם)אריה רוזן
הממשלה תאשר מחר הזרמת מיליארדי שקלים להתנחלויות והעלאת ערך הנקודה לישיבות הציוניות - ולא לישיבות החרדיות, כאשר עד היום, הנציגים החרדים נלחמו שלא תהיה אפליה בין ישיבות הסדר לישיבות קדושות, אך נראה שהסכר נפרץ | בכיר ביהדות התורה זועם על הח"כים שיושבים בשקט ולא נלחמים, אך מאשים בעיקר את חבר הכנסת יעקב אשר (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
דרעי מכחיש דיווח על נזיפה לסמוטריץ' ובן גביר • ש"ס: "שקרי לחלוטין שהתנגד לתקיפה באיראן" | העימות שלא היה? (חדשות חרדים)דוד קליין
צה"ל ביצע סדרה של לפחות 7 תקיפות אוויריות על רכס מליח' צפונית לנבטיה בדרום לבנון.צוות בבלי
רב בולט מלוס אנג'לס עומד מאחורי מהלך המחאה הדרמטי • ארון קבורה סמלי ברחובות בני ברק במחאה על דחיית תלמידות | "אם מכתב רגיל היה עוזר, היינו עושים זאת" (חדשות חרדים)ישראל גרוס
אחר שנקבע כי אינו כשיר דינית לעמידה לדין בגין העבירות הביטחוניות החמורות שביצע, שמואלביץ' פונה לבג"ץ. פרקליטיו, מבקשים ארכה דחופה להגשת נימוקי הערעור: "זקוקים לסיווג ביטחוני מיוחד כדי לעיין בחומרי החקירה החסויים בתיק" (משפטי)משה כהן
פיקוד העורף יסיר ממחר את המגבלות ברחבי הארץ, למעט בישובי הצפון שבהם ימשיכו ההגבלות לעת עתה.צוות בבלי
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ