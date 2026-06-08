חדשות עם קנייטש

דרעי מציב אולטימטום - בנט משגר תזכורת נוספת שהוא קיים | ש"ס זועמת על יהדות התורה - התגובה מגיעה מראשי המועצות הדתיות | נתניהו, גולדקנופף ובבצ'יק: הפגישה הפוליטית שנחשפה והעימות מאחורי הקלעים | "ריתחא דאורייתא של אלפים": תיעוד מהמסע ההיסטורי להצלת עולם התורה | המחווה האצילית שנחשפה: האדמו"ר פינה את בית מדרשו עבור בן דודו | עדכון מדאיג מגבעת הישיבה; וגם: זה שמו המעודכן של המקובל (מעייריב)