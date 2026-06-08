בשידור חי: דובר צה"ל לשעבר הביך את בכיר חיזבאללה 

נשיא לבנון ג'וזף עאון קרא לישראל בראיון לקדם משא ומתן במקום עימות צבאי | "פתרון צבאי לעולם לא יספק ביטחון לתושבי צפון ישראל", טען (בעולם)אריה רוזן
מקורות אוסינט מדווחים על התקדמות כוחות קרקע של צה"ל בשני מוקדים בדרום לבנון: כוחות התקדמו לעבר כפר תבנית למרגלות רכס עלי א-טאהר דרומית מזרחית לנבטיה וצפונית לבופור. במוקד נוסף, כוחות צה"ל התקדמו קרקעית לעבר כפר יאחון מצפון לקו הצהוב ובסמוך לכפר חדאת'א. חזבאללה קיבל אחריות על שיגור רקטות לעבר כוחות צה"ל בכפר יאחון.צוות בבלי
דרעי מציב אולטימטום - בנט משגר תזכורת נוספת שהוא קיים | ש"ס זועמת על יהדות התורה - התגובה מגיעה מראשי המועצות הדתיות | נתניהו, גולדקנופף ובבצ'יק: הפגישה הפוליטית שנחשפה והעימות מאחורי הקלעים | "ריתחא דאורייתא של אלפים": תיעוד מהמסע ההיסטורי להצלת עולם התורה | המחווה האצילית שנחשפה: האדמו"ר פינה את בית מדרשו עבור בן דודו | עדכון מדאיג מגבעת הישיבה; וגם: זה שמו המעודכן של המקובל (מעייריב)איצלה כץ
איטליה פתחה בחקירה פלילית נגד השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות הסרטון עם פעילי המשט לעזה | כל הפרטים על ההליך המשפטי (בעולם)אריה רוזן
הממשלה תאשר מחר הזרמת מיליארדי שקלים להתנחלויות והעלאת ערך הנקודה לישיבות הציוניות - ולא לישיבות החרדיות, כאשר עד היום, הנציגים החרדים נלחמו שלא תהיה אפליה בין ישיבות הסדר לישיבות קדושות, אך נראה שהסכר נפרץ | בכיר ביהדות התורה זועם על הח"כים שיושבים בשקט ולא נלחמים, אך מאשים בעיקר את חבר הכנסת יעקב אשר (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
הנשיא האמריקני חשף את פרטי השיחה הדרמטית עם ראש הממשלה • טראמפ הצליח לצמצם את ממדי התקיפה ולעצור את ההסלמה | "האיראנים הבטיחו שלא יתקפו יותר" (חדשות בארץ)יוסי נכטיגל
דרעי מכחיש דיווח על נזיפה לסמוטריץ' ובן גביר • ש"ס: "שקרי לחלוטין שהתנגד לתקיפה באיראן" | העימות שלא היה? (חדשות חרדים)דוד קליין
צה"ל ביצע סדרה של לפחות 7 תקיפות אוויריות על רכס מליח' צפונית לנבטיה בדרום לבנון.צוות בבלי
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