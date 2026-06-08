נשיא לבנון הפתיע באמצע ראיון עם פנייה ישירה לישראל: "אנחנו מוכנים"

"עד מתי נהיה סמרטוטים?!"

הממשלה תאשר מחר הזרמת מיליארדי שקלים להתנחלויות והעלאת ערך הנקודה לישיבות הציוניות - ולא לישיבות החרדיות, כאשר עד היום, הנציגים החרדים נלחמו שלא תהיה אפליה בין ישיבות הסדר לישיבות קדושות, אך נראה שהסכר נפרץ | בכיר ביהדות התורה זועם על הח"כים שיושבים בשקט ולא נלחמים, אך מאשים בעיקר את חבר הכנסת יעקב אשר (חדשות חרדים)