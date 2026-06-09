הסטודנט מ'שנקר' שהופעל בידי חמאס מודה: "ידעתי שאני פועל נגד ישראל"

מסוק אפאצ'י של צבא ארה"ב התרסק הלילה באזור המתוח • שני אנשי הצוות חולצו ללא פגע | טראמפ: "הטייסים בסדר, נפרסם דוח היום" (בעולם)יוסי נכטיגל
חיל האוויר יירט הלילה כטב"ם ששיגרו החות'ים לעבר העיר אילת. בחסדי השם לא היו נפגעים.צוות בבלי
ליבי אלון שיתפה באנקדוטה משעשעת מוושינגטון • הנשיא התקשר בדיוק כשהייתה במקלחת | "וואו, איזו פדיחה זאת הייתה" (בעולם)משה כץ
חקירה אמריקנית מגלה: מורים ומנהלי בתי ספר של אונר"א השתתפו בטבח • המפקח הכללי של USAID מכניס אותם לרשימה שחורה ל-10 שנים | הקריאות להכריז על אונר"א כארגון טרור מתגברות (בארץ)ישראל גרוס
תחזית מזג האוויר: היום ומחר ללא שינוי ניכר, מגמת ירידה קלה בטמפרטורות תחל רק לקראת סוף השבוע • כל הפרטים והטמפרטורות ברחבי הארץ (מזג האוויר)
טראמפ בלם תקיפה ישראלית נרחבת באיראן מחשש להסלמה אזורית | לפי הדיווחים, ישראל כבר הכינה תוכניות למתקפה אך נאלצה לעצור | גורמים ישראלים הביעו אכזבה: "אפשר היה להשיג הישגים משמעותיים מול איראן" (בעולם)אריה רוזן
הנשיא האמריקני בשיחת טלפון עם כתב 'סקיי ניוז': "הכל מסתדר מצוין" • "ישראל לא תחזור לתקוף באיראן" | ההצהרה המפתיעה (בעולם)ישראל גרוס
בשעה 00:04 הופעלו אזעקות באילת בעקבות חדירת כלי טיס עוין • חיל האוויר יירט את הכטב"ם שהגיע מתימן | למעט כטב"ם בודד של חיזבאללה - שורר שקט יחסי (צבא וביטחון)אליהו לוי
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