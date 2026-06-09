הסטודנט מ'שנקר' שהופעל בידי חמאס מודה: "ידעתי שאני פועל נגד ישראל"

זרוע ביצועית של חמאס

חקירה אמריקנית מגלה: מורים ומנהלי בתי ספר של אונר"א השתתפו בטבח • המפקח הכללי של USAID מכניס אותם לרשימה שחורה ל-10 שנים | הקריאות להכריז על אונר"א כארגון טרור מתגברות (בארץ)