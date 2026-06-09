חיל האוויר יירט כטב"ם חות'י מעל אילת

חקירה מזעזעת

כתב אישום חמור הוגש נגד סטונדנט מ'שנקר', שגויס ע"י חמאס והפעיל פרופיל פיקטיבי להעמקת הקרע בחברה. בחקירתו הודה כי פעל ממניעים אידיאולוגיים: "שמחתי על אירועי השבעה באוקטובר, רציתי להשתתף אחרי מה שראיתי בעזה״ (משפטי)