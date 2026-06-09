חיל האוויר יירט כטב"ם חות'י מעל אילת

מסוק אפאצ'י של צבא ארה"ב התרסק הלילה באזור המתוח • שני אנשי הצוות חולצו ללא פגע | טראמפ: "הטייסים בסדר, נפרסם דוח היום" (בעולם)יוסי נכטיגל
ליבי אלון שיתפה באנקדוטה משעשעת מוושינגטון • הנשיא התקשר בדיוק כשהייתה במקלחת | "וואו, איזו פדיחה זאת הייתה" (בעולם)משה כץ
חקירה אמריקנית מגלה: מורים ומנהלי בתי ספר של אונר"א השתתפו בטבח • המפקח הכללי של USAID מכניס אותם לרשימה שחורה ל-10 שנים | הקריאות להכריז על אונר"א כארגון טרור מתגברות (בארץ)ישראל גרוס
כתב אישום חמור הוגש נגד סטונדנט מ'שנקר', שגויס ע"י חמאס והפעיל פרופיל פיקטיבי להעמקת הקרע בחברה. בחקירתו הודה כי פעל ממניעים אידיאולוגיים: "שמחתי על אירועי השבעה באוקטובר, רציתי להשתתף אחרי מה שראיתי בעזה״ (משפטי)משה כהן
תחזית מזג האוויר: היום ומחר ללא שינוי ניכר, מגמת ירידה קלה בטמפרטורות תחל רק לקראת סוף השבוע • כל הפרטים והטמפרטורות ברחבי הארץ (מזג האוויר)
טראמפ בלם תקיפה ישראלית נרחבת באיראן מחשש להסלמה אזורית | לפי הדיווחים, ישראל כבר הכינה תוכניות למתקפה אך נאלצה לעצור | גורמים ישראלים הביעו אכזבה: "אפשר היה להשיג הישגים משמעותיים מול איראן" (בעולם)אריה רוזן
הנשיא האמריקני בשיחת טלפון עם כתב 'סקיי ניוז': "הכל מסתדר מצוין" • "ישראל לא תחזור לתקוף באיראן" | ההצהרה המפתיעה (בעולם)ישראל גרוס
בשעה 00:04 הופעלו אזעקות באילת בעקבות חדירת כלי טיס עוין • חיל האוויר יירט את הכטב"ם שהגיע מתימן | למעט כטב"ם בודד של חיזבאללה - שורר שקט יחסי (צבא וביטחון)אליהו לוי
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