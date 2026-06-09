בבלי
מבזקבבלי

חיל האוויר יירט כטב"ם חות'י מעל אילת

חיל האוויר יירט הלילה כטב"ם ששיגרו החות'ים לעבר העיר אילת. בחסדי השם לא היו נפגעים.

מבזקים נוספים

08:22
טראמפ בהתייחסות ראשונה

מאש של איראן? מסוק אמריקני התרסק במצר הורמוז, הטייסים ניצלו בנס

מסוק אפאצ'י של צבא ארה"ב התרסק הלילה באזור המתוח • שני אנשי הצוות חולצו ללא פגע | טראמפ: "הטייסים בסדר, נפרסם דוח היום" (בעולם)

יוסי נכטיגל
08:06
רגע בוושינגטון

כתבת ערוץ 14 החמיצה שיחה מטראמפ; "לא אכנס להתקלח יותר בחיים"

ליבי אלון שיתפה באנקדוטה משעשעת מוושינגטון • הנשיא התקשר בדיוק כשהייתה במקלחת | "וואו, איזו פדיחה זאת הייתה" (בעולם)

משה כץ
07:39
זרוע ביצועית של חמאס

הממצאים החדשים והמטלטלים; בוושינגטון שוקלים להכריז על אונר"א כארגון טרור

חקירה אמריקנית מגלה: מורים ומנהלי בתי ספר של אונר"א השתתפו בטבח • המפקח הכללי של USAID מכניס אותם לרשימה שחורה ל-10 שנים | הקריאות להכריז על אונר"א כארגון טרור מתגברות (בארץ)

ישראל גרוס
07:00
חקירה מזעזעת

הסטודנט מ'שנקר' שהופעל בידי חמאס מודה: "ידעתי שאני פועל נגד ישראל"

כתב אישום חמור הוגש נגד סטונדנט מ'שנקר', שגויס ע"י חמאס והפעיל פרופיל פיקטיבי להעמקת הקרע בחברה. בחקירתו הודה כי פעל ממניעים אידיאולוגיים: "שמחתי על אירועי השבעה באוקטובר, רציתי להשתתף אחרי מה שראיתי בעזה״ (משפטי)

משה כהן
06:58
מזג האוויר

הקיץ כבר כאן: עלייה בטמפרטורות ואזהרת עומס חום חריג | התחזית המלאה

תחזית מזג האוויר: היום ומחר ללא שינוי ניכר, מגמת ירידה קלה בטמפרטורות תחל רק לקראת סוף השבוע • כל הפרטים והטמפרטורות ברחבי הארץ (מזג האוויר)

06:34
רגע מתקיפה נרחבת

הפרטים נחשפים: מטוסי הקרב כבר היו מוכנים - ואז הגיעה השיחה ששינתה הכל 

טראמפ בלם תקיפה ישראלית נרחבת באיראן מחשש להסלמה אזורית | לפי הדיווחים, ישראל כבר הכינה תוכניות למתקפה אך נאלצה לעצור | גורמים ישראלים הביעו אכזבה: "אפשר היה להשיג הישגים משמעותיים מול איראן" (בעולם)

אריה רוזן
06:32
אחרי ההסלמה

לאחר הסבב הקצר עם איראן; הנשיא טראמפ פורש את לוח הזמנים לשעת הניצחון

הנשיא האמריקני בשיחת טלפון עם כתב 'סקיי ניוז': "הכל מסתדר מצוין" • "ישראל לא תחזור לתקוף באיראן" | ההצהרה המפתיעה (בעולם)

ישראל גרוס
06:27
יירוט באילת

בלילה: כטב"ם חות'י חדר לאילת - חיל האויר יירט בהצלחה

בשעה 00:04 הופעלו אזעקות באילת בעקבות חדירת כלי טיס עוין • חיל האוויר יירט את הכטב"ם שהגיע מתימן | למעט כטב"ם בודד של חיזבאללה - שורר שקט יחסי (צבא וביטחון)

אליהו לוי
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