צה"ל תקף מפקדת משטרה ימית של חמאס בחאן יונס וחיסל מחבלים

מאבק באנטישמיות

בצעד דרמטי וחסר תקדים, הכריז נשיא 'דרשו' הרב דוד הופשטטר על הקמת פורום עולמי למאבק באנטישמיות הגואה. בדברים נוקבים שנשא, הבהיר כי העם היהודי לא יחזור על שתיקת העבר, וקרא להתגייסות בינלאומית מקיפה למיגור שנאת ישראל | המסר המטלטל לנכדים (חרדים)