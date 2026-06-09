להשמיד ציוויליזציות: נחשפו מסמכי "צבא היתושים" של ארה"ב

בבלי

כוחות צה"ל תקפו לפני יומיים את המפקדה הראשית של המשטרה הימית של חמאס במרחב חאן יונס. במתקן, ששימש לקידום מתווי טרור נגד ישראל, חוסלו מספר מחבלים, ביניהם אסמאעיל אללחאם, מפקד חולייה בזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל, במפקדה בוצעו ניסיונות שיקום והתעצמות של חמאס תוך הפרה של הסכם הפסקת האש וניצול תשתיות המוצגות כאזרחיות.