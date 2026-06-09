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מבזקנשק ביולוגי אקטיבי

להשמיד ציוויליזציות: נחשפו מסמכי "צבא היתושים" של ארה"ב

מסמכים חסויים של הפנטגון שנחשפו לאחרונה חושפים מציאות מטלטלת: ניסויים סודיים שהפכו חרקים פשוטים לנשק ביולוגי אסטרטגי | כיצד "פרויקט בלוות'ר" תכנן להשתמש בנחילי יתושים כדי להכניע צבאות ואוכלוסיות שלמות? (חדשות בעולם)

תוכנית זדונית - מסמכי הפנטגון שנחשפו | אדס מצרי יתוש קטלני | צילום: צילום: שאטרסטוק | מרכז המידע הטכני של ההגנה (או מרכז המידע הטכנולוגי של משרד ההגנה).
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10:25
מהמפקדה ועד מחבלים

בימים האחרונים: אלו יעדי הטרור של חמאס שהותקפו בעזה | תיעוד

מפקדת המשטרה הימית ומחסני אמצעי לחימה: כוחות צה"ל תקפו תשתיות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה להסרת איומים על כוחות צה"ל | צפו (צבא)

ב. ניסני
10:23
מאבק באנטישמיות

"לא נשתוק כפי ששתקו בשואה": נשיא דרשו משיק פורום עולמי

בצעד דרמטי וחסר תקדים, הכריז נשיא 'דרשו' הרב דוד הופשטטר על הקמת פורום עולמי למאבק באנטישמיות הגואה. בדברים נוקבים שנשא, הבהיר כי העם היהודי לא יחזור על שתיקת העבר, וקרא להתגייסות בינלאומית מקיפה למיגור שנאת ישראל | המסר המטלטל לנכדים (חרדים)

שלמה הלוי
10:15
מעולם לא הוציאו רישיון

מרדף דרמטי: שני קטינים נעצרו אחרי נהיגה פרועה באופנוע גנוב | צפו

שוטרי תחנת קריית מלאכי עצרו שני קטינים שנהגו באופנוע ללא לוחית זיהוי • הנהג מעולם לא הוציא רישיון והאופנוע הורד בעבר מהכביש | תיעוד המרדף (משטרה)

קובי רוזן
10:08
בבלי

צה"ל תקף מפקדת משטרה ימית של חמאס בחאן יונס וחיסל מחבלים

כוחות צה"ל תקפו לפני יומיים את המפקדה הראשית של המשטרה הימית של חמאס במרחב חאן יונס. במתקן, ששימש לקידום מתווי טרור נגד ישראל, חוסלו מספר מחבלים, ביניהם אסמאעיל אללחאם, מפקד חולייה בזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל, במפקדה בוצעו ניסיונות שיקום והתעצמות של חמאס תוך הפרה של הסכם הפסקת האש וניצול תשתיות המוצגות כאזרחיות.

צוות בבלי
09:56
בבלי

צה"ל מורה על פינוי עיר צור בלבנון כולל הרובע הנוצרי

דובר צה"ל בערבית פרסם הנחיית פינוי ממוקדת לעיר צור שבלבנון, כולל הרובע הנוצרי שהיה עד כה חסין מפינוי, לאחר שמחבלי חיזבאללה תפסו בו מחסה. בנוסף, מחנות וכפרים סמוכים מתבקשים לפנות צפונה אל מעבר לנהר הזהראני. שבריחא הוא הכפר הצפוני ביותר בהנחיית הפינוי.

צוות בבלי
08:56
בתום מצוד

תושב בני ברק | חשוד בגניבת תפילין ומזוזות מבתי כנסת ברחבי הארץ - נעצר

תושב בני ברק בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד להסגת גבול וגניבות מבתי כנסת • החשוד פעל בבית שמש, נתיבות ואשדוד | המשטרה בוחנת מעורבותו באירועים נוספים (חרדים)

קובי רוזן
08:56
השוטרים פרצו לבתים ושלפו חשודים

מעצרים דרמטיים בבית שמש: 3 חשודים נעצרו בפשיטה לילית בחשד לפריצה לתחנת המשטרה

שוטרי מחוז ירושלים פשטו הלילה על בתיהם של שלושה חשודים במעורבות בהפרת סדר • הפריצה למתחם התחנה לפני כשבוע בעקבות מעצר לומד תורה | מפקד המחוז: "לא נסבול פגיעה בסמלי שלטון" (חדשות חרדים)

חזקי שטרן
08:22
טראמפ בהתייחסות ראשונה

מאש של איראן? מסוק אמריקני התרסק במצר הורמוז, הטייסים ניצלו בנס

מסוק אפאצ'י של צבא ארה"ב התרסק הלילה באזור המתוח • שני אנשי הצוות חולצו ללא פגע | טראמפ: "הטייסים בסדר, נפרסם דוח היום" (בעולם)

יוסי נכטיגל
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להשמיד ציוויליזציות: נחשפו מסמכי "צבא היתושים" של ארה"ב | בבלי