"לא נשתוק כפי ששתקו בשואה": נשיא דרשו משיק פורום עולמי

מפקדת המשטרה הימית ומחסני אמצעי לחימה: כוחות צה"ל תקפו תשתיות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה להסרת איומים על כוחות צה"ל | צפו (צבא)ב. ניסני
שוטרי תחנת קריית מלאכי עצרו שני קטינים שנהגו באופנוע ללא לוחית זיהוי • הנהג מעולם לא הוציא רישיון והאופנוע הורד בעבר מהכביש | תיעוד המרדף (משטרה)קובי רוזן
מסמכים חסויים של הפנטגון שנחשפו לאחרונה חושפים מציאות מטלטלת: ניסויים סודיים שהפכו חרקים פשוטים לנשק ביולוגי אסטרטגי | כיצד "פרויקט בלוות'ר" תכנן להשתמש בנחילי יתושים כדי להכניע צבאות ואוכלוסיות שלמות? (חדשות בעולם)דני שפיץ
כוחות צה"ל תקפו לפני יומיים את המפקדה הראשית של המשטרה הימית של חמאס במרחב חאן יונס. במתקן, ששימש לקידום מתווי טרור נגד ישראל, חוסלו מספר מחבלים, ביניהם אסמאעיל אללחאם, מפקד חולייה בזרוע הצבאית של חמאס. לפי צה"ל, במפקדה בוצעו ניסיונות שיקום והתעצמות של חמאס תוך הפרה של הסכם הפסקת האש וניצול תשתיות המוצגות כאזרחיות.צוות בבלי
דובר צה"ל בערבית פרסם הנחיית פינוי ממוקדת לעיר צור שבלבנון, כולל הרובע הנוצרי שהיה עד כה חסין מפינוי, לאחר שמחבלי חיזבאללה תפסו בו מחסה. בנוסף, מחנות וכפרים סמוכים מתבקשים לפנות צפונה אל מעבר לנהר הזהראני. שבריחא הוא הכפר הצפוני ביותר בהנחיית הפינוי.צוות בבלי
תושב בני ברק בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד להסגת גבול וגניבות מבתי כנסת • החשוד פעל בבית שמש, נתיבות ואשדוד | המשטרה בוחנת מעורבותו באירועים נוספים (חרדים)קובי רוזן
שוטרי מחוז ירושלים פשטו הלילה על בתיהם של שלושה חשודים במעורבות בהפרת סדר • הפריצה למתחם התחנה לפני כשבוע בעקבות מעצר לומד תורה | מפקד המחוז: "לא נסבול פגיעה בסמלי שלטון" (חדשות חרדים)חזקי שטרן
מסוק אפאצ'י של צבא ארה"ב התרסק הלילה באזור המתוח • שני אנשי הצוות חולצו ללא פגע | טראמפ: "הטייסים בסדר, נפרסם דוח היום" (בעולם)יוסי נכטיגל
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