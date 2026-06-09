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בימים האחרונים: אלו יעדי הטרור של חמאס שהותקפו בעזה | תיעוד

מפקדת המשטרה הימית ומחסני אמצעי לחימה: כוחות צה"ל תקפו תשתיות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה להסרת איומים על כוחות צה"ל | צפו (צבא)

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12:15
אישור מיוחד

היסטורי בכנסת: שפת הסימנים קיבלה הכרה רשמית - זו המשמעות

מליאת הכנסת אישרה פה אחד את החוק להכרה בשפת הסימנים • שר התרבות מיקי זוהר הוסמך ליישום והאקדמיה ללשון העברית תפתח את השפה | 'רגע של חסד בימים קשים' (חדשות)

דוד קליין
12:11
מתיחות בים התיכון

דרמה בשמי אירופה: טורקיה שיבשה את המטוסים של שרי ההגנה

פקחי טיסה ומטוסי קרב טורקיים שיבשו מטוסים של שרי ההגנה של יוון, צרפת והולנד • התקריות החריגות התרחשו לפני חתימת הסכם ביטחוני | המתיחות בים התיכון מסלימה (בעולם)

אליהו לוי
11:50
בבלי

דיווח: צה"ל מתקדם בשלושה מוקדים בדרום לבנון

מקורות OSINT וערוצים לבנוניים מדווחים על התקדמות כוחות צה"ל בשלושה מוקדים בדרום לבנון: לעבר כפר תבנית דרומית מזרחית לנבטיה, באזור בית יאחון, ובאזור הכפר ע'נדוריה מדרום לליטאני. ערוצים המזוהים עם חיזבאללה מדווחים על עימותים באזור ע'נדוריה כאשר כוחות צה"ל ניסו להתקדם מערבה מעבר לואדי חג'יר.

צוות בבלי
11:38
בצל המאבק נגד רודפי החרדים

האדמו"ר מויז'ניץ יצא מגדרו לכבד את יו"ר 'דגל התורה': "תמשיך בכל הכוח, רבי משה רפאל; לא להיבהל"

במהלך שמחת השבע ברכות לרגל נישואי נכדתו של האדמו"ר מויז'ניץ, קיבל האדמו"ר בכבוד ובחביבות את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני | האדמו"ר חיזק את ידיו שוב ושוב ואיחל לו סיעתא דשמיא במאבק למען לומדי התורה (חרדים)

חזקי שטרן
11:35
אחד מול כולם

משנה מציאות: צבא סין נכנע לרחפן ומתאמן בשיטות הישרדות פשוטות 

מאוקראינה ועד גבול הצפון, רחפני הנפץ הפכו לנשק קטלני שאין לו "פתרון קסם" טכנולוגי  והעולם כולו נכנס למירוץ למידה והישרדות | בתיעודים חדשים נצפו שיטות האימון המפתיעות של צבא סין, המלמדות לוחמים כיצד להימלט ולהתחמק פיזית מהאיום המרחף ברגע האמת (חדשות בעולם)

דני שפיץ
10:23
מאבק באנטישמיות

"הדם שלנו אינו הפקר": נשיא דרשו משיק כוח תגובה עולמי

בצעד דרמטי וחסר תקדים, הכריז נשיא 'דרשו' הרב דוד הופשטטר על הקמת פורום עולמי למאבק באנטישמיות הגואה. בדברים נוקבים שנשא, הבהיר כי העם היהודי לא יחזור על שתיקת העבר, וקרא להתגייסות בינלאומית מקיפה למיגור שנאת ישראל | המסר המטלטל לנכדים (חרדים)

שלמה הלוי
10:15
מעולם לא הוציאו רישיון

מרדף דרמטי: שני קטינים נעצרו אחרי נהיגה פרועה באופנוע גנוב | צפו

שוטרי תחנת קריית מלאכי עצרו שני קטינים שנהגו באופנוע ללא לוחית זיהוי • הנהג מעולם לא הוציא רישיון והאופנוע הורד בעבר מהכביש | תיעוד המרדף (משטרה)

קובי רוזן
10:14
נשק ביולוגי אקטיבי

להשמיד ציוויליזציות: נחשפו מסמכי "צבא היתושים" של ארה"ב

מסמכים חסויים של הפנטגון שנחשפו לאחרונה חושפים מציאות מטלטלת: ניסויים סודיים שהפכו חרקים פשוטים לנשק ביולוגי אסטרטגי | כיצד "פרויקט בלוות'ר" תכנן להשתמש בנחילי יתושים כדי להכניע צבאות ואוכלוסיות שלמות? (חדשות בעולם)

דני שפיץ
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