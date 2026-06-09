מליאת הכנסת אישרה פה אחד את החוק להכרה בשפת הסימנים • שר התרבות מיקי זוהר הוסמך ליישום והאקדמיה ללשון העברית תפתח את השפה | 'רגע של חסד בימים קשים' (חדשות)דוד קליין
פקחי טיסה ומטוסי קרב טורקיים שיבשו מטוסים של שרי ההגנה של יוון, צרפת והולנד • התקריות החריגות התרחשו לפני חתימת הסכם ביטחוני | המתיחות בים התיכון מסלימה (בעולם)אליהו לוי
מקורות OSINT וערוצים לבנוניים מדווחים על התקדמות כוחות צה"ל בשלושה מוקדים בדרום לבנון: לעבר כפר תבנית דרומית מזרחית לנבטיה, באזור בית יאחון, ובאזור הכפר ע'נדוריה מדרום לליטאני. ערוצים המזוהים עם חיזבאללה מדווחים על עימותים באזור ע'נדוריה כאשר כוחות צה"ל ניסו להתקדם מערבה מעבר לואדי חג'יר.צוות בבלי
מאוקראינה ועד גבול הצפון, רחפני הנפץ הפכו לנשק קטלני שאין לו "פתרון קסם" טכנולוגי והעולם כולו נכנס למירוץ למידה והישרדות | בתיעודים חדשים נצפו שיטות האימון המפתיעות של צבא סין, המלמדות לוחמים כיצד להימלט ולהתחמק פיזית מהאיום המרחף ברגע האמת (חדשות בעולם)דני שפיץ
מפקדת המשטרה הימית ומחסני אמצעי לחימה: כוחות צה"ל תקפו תשתיות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה להסרת איומים על כוחות צה"ל | צפו (צבא)ב. ניסני
בצעד דרמטי וחסר תקדים, הכריז נשיא 'דרשו' הרב דוד הופשטטר על הקמת פורום עולמי למאבק באנטישמיות הגואה. בדברים נוקבים שנשא, הבהיר כי העם היהודי לא יחזור על שתיקת העבר, וקרא להתגייסות בינלאומית מקיפה למיגור שנאת ישראל | המסר המטלטל לנכדים (חרדים)שלמה הלוי
שוטרי תחנת קריית מלאכי עצרו שני קטינים שנהגו באופנוע ללא לוחית זיהוי • הנהג מעולם לא הוציא רישיון והאופנוע הורד בעבר מהכביש | תיעוד המרדף (משטרה)קובי רוזן
מסמכים חסויים של הפנטגון שנחשפו לאחרונה חושפים מציאות מטלטלת: ניסויים סודיים שהפכו חרקים פשוטים לנשק ביולוגי אסטרטגי | כיצד "פרויקט בלוות'ר" תכנן להשתמש בנחילי יתושים כדי להכניע צבאות ואוכלוסיות שלמות? (חדשות בעולם)דני שפיץ
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