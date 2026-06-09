דיווח: צה"ל מתקדם בשלושה מוקדים בדרום לבנון

בצל המאבק נגד רודפי החרדים

במהלך שמחת השבע ברכות לרגל נישואי נכדתו של האדמו"ר מויז'ניץ, קיבל האדמו"ר בכבוד ובחביבות את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני | האדמו"ר חיזק את ידיו שוב ושוב ואיחל לו סיעתא דשמיא במאבק למען לומדי התורה (חרדים)